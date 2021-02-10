Скорое правосудие. В Москве в суд поступило первое дело, возбужденное после незаконных акций в январе этого года

В Пресненский суд Москвы поступило уголовное дело в отношении Александра Мучаева, который наехал на машине на сотрудника полиции во время несогласованной акции 23 января. Как писали СМИ, в машине в качестве пассажиров находились участницы Pussy Riot.
«Уголовное дело в отношении Мучаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, поступило в Пресненский районный суд города Москвы. Судебное заседание назначено на 18 февраля», — сообщили РИА Новости 10 февраля в пресс-службе суда.
Дело будет рассмотрено в особом порядке, так как обвиняемый полностью признал вину и попросил о таком порядке.
Уроженец Калмыкии Мучаев был задержан 26 января после того, как тремя днями ранее во время несанкционированной акции в поддержку Навального «в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке совершил наезд на последнего».
Арестовывать мужчину не стали, суд только выписал ему запрет на определенные действия: ему запретили посещать несогласованные массовые мероприятия, общаться с потерпевшим и свидетелем по уголовному делу.