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Скорое правосудие. В Москве в суд поступило первое дело, возбужденное после незаконных акций в январе этого года

В Пресненский суд Москвы поступило уголовное дело в отношении Александра Мучаева, который наехал на машине на сотрудника полиции во время несогласованной акции 23 января. Как писали СМИ, в машине в качестве пассажиров находились участницы Pussy Riot.

«Уголовное дело в отношении Мучаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, поступило в Пресненский районный суд города Москвы. Судебное заседание назначено на 18 февраля», — сообщили РИА Новости 10 февраля в пресс-службе суда.

Дело будет рассмотрено в особом порядке, так как обвиняемый полностью признал вину и попросил о таком порядке.

Уроженец Калмыкии Мучаев был задержан 26 января после того, как тремя днями ранее во время несанкционированной акции в поддержку Навального «в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке совершил наезд на последнего».

Арестовывать мужчину не стали, суд только выписал ему запрет на определенные действия: ему запретили посещать несогласованные массовые мероприятия, общаться с потерпевшим и свидетелем по уголовному делу.

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному, заменившего ему условный срок на реальный.

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Комментарии (3)

OldObyvatel
И суд творят они, милая девушка, надо всеми людьми, и, что ни судят они, все неправильно. И не могут они, милая, ни одного дела рассудить праведно, такой уж им предел положен. ©
265046383
Язык не поворачивается назвать это "судилище" правосудием.... отпустите людей по домам - домашний арест - самое гуманное что могут сделать сегодня все судьи. Но гуманностью в этой стране и не пахнет - репрессии, пытки, посадки...
Маргaрита
А чего суд запретил общаться с потерпевшим и свидетелем по уголовному делу? Оклеветали что ли?
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