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ЕСПЧ получил первую жалобу из-за январских митингов в России

Координатор штаба Навального в Екатеринбурге обратился в суд в Страсбурге после ареста.

«В Европейский суд по правам человека подали жалобу на арест координатора штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько из-за несогласованной акции протеста 23 января», — сообщает 10 февраля РБК.

Координатора штаба в Екатеринбурге арестовали на 10 суток за нарушение порядка организации массового мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Перед акцией протеста 23 января он опубликовал в YouTube ролик, в котором следователи увидели «агитацию и привлечение граждан для участия в несанкционированном массовом мероприятии».

Сам оппозиционер считает, что в его отношении были нарушены сразу несколько статей Европейской конвенции прав человека, включая свободу собраний и выражение мнения.

Гресько стал первым россиянином, обратившимся в ЕСПЧ после январских акций протеста.

Несанкционированные акции протеста прошли в России 23 и 31 января. Сам Навальный и некоторые его соратники не смогли принять участие в митингах из-за арестов.

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Комментарии (1)

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Патриотам подвального, приготовиться к оплатам штрафов от ЕСПЧ.
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