Главу штабов Навального Волкова объявили в межгосударственный розыск

Следователи сегодня передали ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для соратника Навального.

«В связи с объявлением [Леонида] Волкова в межгосударственный розыск следователь просит избрать в отношении Волкова меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его задержания на территории РФ, либо с момента его экстрадиции на территорию РФ», — сообщает 10 февраля пресс-служба столичных судов.

В конце января в отношении Волкова было возбуждено дело «о вовлечении подростков в протесты» (часть 2 статьи 151.2 УК РФ). Следователи посчитали, что оппозиционер знал о несогласованном характере акции, однако призвал несовершеннолетних принять в ней участие.

На сайте МВД России указано, что межгосударственный розыск лиц — это комплекс оперативно-разыскных, поисковых, информационно-аналитических и иных мероприятий министерств внутренних дел, осуществляемых в соответствии с международными соглашениями и национальным законодательством стран СНГ.

В комментарии РБК Волков заявил, что ему «абсолютно наплевать».

Несанкционированные акции протеста прошли в России 23 и 31 января. Сам Алексей Навальный и некоторые его соратники не смогли принять участие в митингах из-за арестов. Волков находится за границей.