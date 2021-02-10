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Главу штабов Навального Волкова объявили в межгосударственный розыск

Руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск.

«В связи с объявлением [Леонида] Волкова в межгосударственный розыск следователь просит избрать в отношении Волкова меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его задержания на территории РФ, либо с момента его экстрадиции на территорию РФ», — сообщает 10 февраля пресс-служба столичных судов.

Следователи сегодня передали ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для соратника Навального.

В конце января в отношении Волкова было возбуждено дело «о вовлечении подростков в протесты» (часть 2 статьи 151.2 УК РФ). Следователи посчитали, что оппозиционер знал о несогласованном характере акции, однако призвал несовершеннолетних принять в ней участие.

На сайте МВД России указано, что межгосударственный розыск лиц — это комплекс оперативно-разыскных, поисковых, информационно-аналитических и иных мероприятий министерств внутренних дел, осуществляемых в соответствии с международными соглашениями и национальным законодательством стран СНГ.

В комментарии РБК Волков заявил, что ему «абсолютно наплевать».

Несанкционированные акции протеста прошли в России 23 и 31 января. Сам Алексей Навальный и некоторые его соратники не смогли принять участие в митингах из-за арестов. Волков находится за границей.

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Комментарии (36)

Russomatroso
В рамках ЕврАзЭС. 😁 клёво, ручки-то коротки.
YaNeverKnewMe
Сначала хотел написать, что это может послужить хорошим прецедентом, чтобы ссаными тряпками выгнать РФ из Интерпола. Не должно быть такого, чтобы преступники (да не просто мелкие воришки, а кровавые убийцы-отморозки типа Путина, Чайки и прочих уголовников) "сотрудничали" с полицейскими.

Потом понял, что жулики "объявили в розыск" Волкова только на территории СНГ, прекрасно зная, что он не находится в СНГ. Молодцы, чо.
Filippspb
👏👏👏
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