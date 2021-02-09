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СМИ: легендарный Такеши Китано снимет свой последний фильм. Название напоминает об Остапе Бендере

Такеши Китано, создатель фильмов «Брат якудзы», «Куклы», «Затойчи» и многих других картин, снискавших мировую популярность, снимет картину под названием «Шея». Как сообщает 9 февраля Variety, в ее основе — собственный сценарий режиссера. И, возможно, эта лента станет для 74-летнего японского мастера последней: в 2018 году он уже покинул собственную кинокомпанию и фирму по управлению персоналом, чтобы снять с себя это бремя и иметь больше свободного времени для себя. Его последняя на данный момент лента — «Последний беспредел» — вышла в 2017 году.

Со ссылкой на японские СМИ, издание сообщает, что съемки начнутся в мае, главную роль в картине исполнит Кен Ватанабэ («Последний самурай», «Письма с Иводзимы», «Начало»).

На картину «Шея» режиссера вдохновил фильм Акиры Куросавы «Семь самураев» (1954). В основе сюжета — одна из вымышленных трактовок реального политического убийства в храме Киото в 1582 году, персонажи — исторические фигуры.

Интересно, что сценарий с таким же названием — «Шея» сочинил герой «Золотого теленка» Остап Бендер, оставшись без копейки в Черноморске. На это у него ушла одна ночь.

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