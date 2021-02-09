Режиссер «Праздника» Алексей Красовский передал свою «Нику» авторам фильма про «дворец Путина»

Режиссер Алексей Красовский передал свою премию «Ника» Фонду борьбы с коррупцией (признан минюстом РФ НКО-иноагентом). Об этом автор фильма «Праздник» сообщил на своей странице в «Фейсбук» 9 февраля.



«Несколько лет назад я получил эту награду из рук режиссера Павла Чухрая, — написал он. — В этом году мне предстояло уже в качестве члена академии выбрать лучшие картины и лучших создателей. Однако среди документальных фильмов я снова не увидел работ фонда. Исправить это я не могу, но поддержать ребят, снимающих сильные фильмы и получающих вместо наград уголовные статьи, посчитал необходимым».

