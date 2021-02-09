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Режиссер «Праздника» Алексей Красовский передал свою «Нику» авторам фильма про «дворец Путина»

Режиссер Алексей Красовский передал свою премию «Ника» Фонду борьбы с коррупцией (признан минюстом РФ НКО-иноагентом). Об этом автор фильма «Праздник» сообщил на своей странице в «Фейсбук» 9 февраля.

«Несколько лет назад я получил эту награду из рук режиссера Павла Чухрая, — написал он. — В этом году мне предстояло уже в качестве члена академии выбрать лучшие картины и лучших создателей. Однако среди документальных фильмов я снова не увидел работ фонда. Исправить это я не могу, но поддержать ребят, снимающих сильные фильмы и получающих вместо наград уголовные статьи, посчитал необходимым».

Алексей Красовский — режиссер, сценарист и продюсер, лауреат премии «Ника» за фильм «Коллектор». Его фильм «Праздник», действие которого происходит в блокадном Ленинграде, вызвал негативную реакцию общественности из-за выбора жанра черной комедии.

Расследование о роскошном дворце под Геленджиком, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, было опубликовано Алексеем Навальным 19 января 2021 года. 30 января миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что дворец принадлежит ему. Фильм о дворце подогрел протестные настроения граждан, которые вылились в несанкционированные митинги.

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Комментарии (15)

Владислав М
Красовский молодец, настоящий поступок!
Жора__
Браво, маэстро!
Матрёшечка
Уважаю!
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