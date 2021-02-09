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Киану Ривзу прочат роль Сергея Николаевича из Волгограда

Киану Ривз может сыграть главную роль в спин-оффе «Человека-паука»: в фильме «Крейвен» ему предложена заглавная роль — Крейвена-охотника. О таких слухах сообщает сайт the illuminerdi.

Настоящее имя суперзлодея, согласно Marvel Comics, — Сергей Николаевич Кравинов, и он родился и вырос в Волгограде. Персонаж был создан Стэном Ли и Стивом Дитко и впервые появился в комиксе The Amazing Spider-Man #15 в 1964 году. Входит в число величайших злодеев комиксов, стремится поймать Человека-паука, чтобы доказать, что он — лучший на свете охотник.

Напомним, Киану Ривз снялся в четвертой «Матрице», которая должна выйти в прокат в конце 2021 года.

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Комментарии (4)

daisychain
Ну ладно хоть Сергея Николаевича, а не Матрёны Тимофеевны. А то после общения с сестрами Вачовски всякое может случиться.
Segrande
Что значит "прочат"?
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