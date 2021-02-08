Страницу звезды сериала «Чики» удалили с сайта Центра Мейерхольда. Она записывала ролики в поддержку Навального

Страницу актрисы Варвары Шмыковой, поддержавшей в социальных сетях оппозиционера Алексея Навального, удалили с сайта театрально-культурного центра Всеволода Мейерхольда. Об этом сообщает издание «Подъём» 8 февраля.
«Мы временно закрыли страницу Варвары Шмыковой, а в связи с чем, не буду объяснять», — прокомментировала директор театра Елена Ковальская, уточнив, что актриса продолжит работу в постановках.
Накануне телеграм-канал «Антиглянец» сообщил, что «Газпром-Медиа» вырезает из промороликов ТНТ актрис Сашу Бортич и Яну Троянову, транслирующих в социальных сетях оппозиционные взгляды.
Ранее стало известно, что на допросе в управлении МВД по Москве у юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иностранным агентом) Любови Соболь следователи интересовались знакомствами с российскими звёздами, поддерживающими Алексея Навального. В списке знаменитостей называли Троянову и Бортич.
На прошлой неделе «ВТБ-Арена» отказала рэперу Noize MC в проведении концерта также из-за симпатии артиста к оппозиционному политику.