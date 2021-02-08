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Страницу звезды сериала «Чики» удалили с сайта Центра Мейерхольда. Она записывала ролики в поддержку Навального

Страницу актрисы Варвары Шмыковой, поддержавшей в социальных сетях оппозиционера Алексея Навального, удалили с сайта театрально-культурного центра Всеволода Мейерхольда. Об этом сообщает издание «Подъём» 8 февраля.

«Мы временно закрыли страницу Варвары Шмыковой, а в связи с чем, не буду объяснять», — прокомментировала директор театра Елена Ковальская, уточнив, что актриса продолжит работу в постановках.

Накануне телеграм-канал «Антиглянец» сообщил, что «Газпром-Медиа» вырезает из промороликов ТНТ актрис Сашу Бортич и Яну Троянову, транслирующих в социальных сетях оппозиционные взгляды.

Ранее стало известно, что на допросе в управлении МВД по Москве у юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иностранным агентом) Любови Соболь следователи интересовались знакомствами с российскими звёздами, поддерживающими Алексея Навального. В списке знаменитостей называли Троянову и Бортич.

На прошлой неделе «ВТБ-Арена» отказала рэперу Noize MC в проведении концерта также из-за симпатии артиста к оппозиционному политику.

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Комментарии (15)

dimas062
Куда мы катимся.... это даже не цензура, когда "комиссия разбирает", это просто вакханалия беззакония и вседозволенности холуев.
Guest1234
Давно ли мы смеялись над запретом на Украине российских фильмов за то, что актеры поддерживали присоединение Крыма? Думали: ну совсем у кого-то голова поехала.
Ан нет, мы их начали догонять семимильными шагами. Интересно, обгоним ли? Тут проще - своих и посадить можно для профилактики, въезд же им запретить на Родину вряд ли пока можно. Или показательно начать лишать гражданства и высылать из страны, как в СССР практиковалось?
265025691
Преследование за убеждения? Нет, не слышали! :)
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