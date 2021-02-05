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«Ваша позиция по истории с Навальным нашего главного не устраивает». «ВТБ-Арена» отказала Noize MC в проведении концертов

Представители московской «ВТБ-Арены» отказали Noize MC (Ивану Алексееву) в предоставлении концертной площадки. Об этом музыкант рассказал в интервью изданию The Flow, отрывок из которого опубликовал в Instagram.

«Мол, ваша позиция по истории с Навальным и по происходящему в Беларуси нашего главного не устраивает, поэтому мы вам тупо новую дату не дадим: официально это будет выглядеть, что у нас там матч или тренировка запланирована в любой день, который вам нужен. Теперь мы собираемся возвращать людям деньги за билеты и забивать две даты в "Стадиуме". Это то, что касается лично меня», — написал Алексеев.

Ранее Noize МС назвал возвращение Навального в Россию «гражданским подвигом». По решению московского суда ближайшие 2,8 года оппозиционный политик проведет в колонии общего режима. Причиной названо несоблюдение Навальным правил отбывания условного срока, назначенного приговором по делу «Ив Роше». После оглашения приговора в российских регионах прошли массовые протесты. О последнем несогласованном митинге в Петербурге читайте в репортаже «Фонтанки».

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Комментарии (34)

Russomatroso
Там теперь будут только концерты Майданова и Слепакова.
avtech
на месте исполнителей было бы правильно забыть об этой арене навсегда, слишком токсичное и непредсказуемое руководство, интересно они бы и иностранцу так же отказали?)))
265014511
И правильно отказали. Хватит утираться.
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