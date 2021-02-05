Представители московской «ВТБ-Арены» отказали Noize MC (Ивану Алексееву) в предоставлении концертной площадки. Об этом музыкант рассказал в интервью изданию The Flow, отрывок из которого опубликовал в Instagram.



«Мол, ваша позиция по истории с Навальным и по происходящему в Беларуси нашего главного не устраивает, поэтому мы вам тупо новую дату не дадим: официально это будет выглядеть, что у нас там матч или тренировка запланирована в любой день, который вам нужен. Теперь мы собираемся возвращать людям деньги за билеты и забивать две даты в "Стадиуме". Это то, что касается лично меня», — написал Алексеев.