ОНК: Задержанных Соболь, Алёхину и брата Навального допрашивали ночью и оставили без тапочек

Член общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович посетила задержанных соратников Алексея Навального.
«В настоящий момент в ИВС на Петровке-38 содержатся Любовь Соболь, Олег Навальный и Мария Алёхина. Все они прибыли в изолятор под утро, около 6 часов. Состояние здоровья у них нормальное, если не считать усталости после ночного допроса», — написала 28 января Марина Литвинович на своей странице в Facebook.
В комментарии «Дождю» она уточнила, что ночью их «допрашивали по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм». «Ночные допросы не прогулка на свежем воздухе», — резюмировала член ОНК.
По ее словам, сейчас задержанные находятся в камерах. Олега Навального поместили в камеру с молодым человеком, который обвиняется в тяжком преступлении, что, как отметила Литвинович, является нарушением. В ОНК также потребовали выдать прибывшим тапочки. «Санитарно-эпидемиологические нормы там тоже немножко хромают, на мой взгляд», — отметила член ОНК.
Задержания и обыски начались накануне. Силовики пришли в студию «Навальный LIVE» и в офис признанного иностранным агентом ФБК, а также по месту жительства Юлии Навальной. Позже были задержаны участница Pussy Riot Мария Алехина, юрист Любовь Соболь и брат Навального Олег. В Кремле заметили, что силовики «делают свою работу».