ОНК: Задержанных Соболь, Алёхину и брата Навального допрашивали ночью и оставили без тапочек

Член общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович посетила задержанных соратников Алексея Навального.

«В настоящий момент в ИВС на Петровке-38 содержатся Любовь Соболь, Олег Навальный и Мария Алёхина. Все они прибыли в изолятор под утро, около 6 часов. Состояние здоровья у них нормальное, если не считать усталости после ночного допроса», — написала 28 января Марина Литвинович на своей странице в Facebook.

В комментарии «Дождю» она уточнила, что ночью их «допрашивали по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм». «Ночные допросы не прогулка на свежем воздухе», — резюмировала член ОНК.