«Делают свою работу». В Кремле прокомментировали задержания после несогласованных акций

Пресс-секретарь российского президента отметил «множественные нарушения», которые связаны с прошедшими несанкционированными митингами.



«Сейчас правоохранительные органы выполняют свои функции. Были множественные нарушения законов Российской Федерации, и правоохранительные органы работают», — цитирует 28 января заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.



По его словам, вопрос в данной ситуации не в мнении Кремля, а в работе правоохранительных органов.



Задержания и обыски начались накануне. Силовики пришли в студию «Навальный LIVE» и в офис признанного иностранным агентом ФБК, а также по месту жительства Юлии Навальной. Сегодня, 28 января, были задержаны участница Pussy Riot Мария Алехина, юрист Любовь Соболь и брат Навального Олег.

