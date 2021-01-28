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«Делают свою работу». В Кремле прокомментировали задержания после несогласованных акций

Пресс-секретарь российского президента отметил «множественные нарушения», которые связаны с прошедшими несанкционированными митингами.

«Сейчас правоохранительные органы выполняют свои функции. Были множественные нарушения законов Российской Федерации, и правоохранительные органы работают», — цитирует 28 января заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, вопрос в данной ситуации не в мнении Кремля, а в работе правоохранительных органов.

Задержания и обыски начались накануне. Силовики пришли в студию «Навальный LIVE» и в офис признанного иностранным агентом ФБК, а также по месту жительства Юлии Навальной. Сегодня, 28 января, были задержаны участница Pussy Riot Мария Алехина, юрист Любовь Соболь и брат Навального Олег.

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Комментарии (2)

zlopopik
При любом раскладе власть меняется сверху. Всегда.
Инструменты могут быть разные. Расходные материалы - тоже. Выгодоприобретатели - одни.
blackcatwhitecat
эсэсовцы тоже делали свою работу. Только в Нюрнберге это им не помогло.
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