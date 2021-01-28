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Задержаны участница Pussy Riot Алехина и юрист ФБК Соболь

Участница Pussy Riot Мария Алехина и юрист Фонда борьбы с коррупцией (признанного иноагентом) Любовь Соболь задержаны по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

О задержании Алехиной на 48 часов сообщила другая участница группы Надежда Толоконникова в Instagram. «По уголовному делу «О нарушении санитарно-эпидемиологических правил» арестованы на 48 часов Маша Алехина, Любовь Соболь, Олег Навальный. Они подозреваемые и могут быть отправлены в СИЗО», — цитирует Толоконникову РИА «Новости» 28 января.

Скриншот из www.instagram.com/wearepussyriot
Скриншот из www.instagram.com/wearepussyriot

СМИ писали, что участницы Pussy Riot Людмила Штейн и Мария Алехина были задержаны после того, как «сбили полицейского в центре Москвы». Адвокат Дмитрий Захватов опроверг эту информацию. Адвокат Михаил Бирюков заявил РИА «Новости», что Алехину, Штейн и режиссера Викторию Кузнецову допрашивают в СК по уголовному делу о насилии в отношении представителя власти. 26 января ГСУ СК России по Москве сообщило о задержании уроженца Калмыкии, который во время акции 23 января сбил полицейского. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА «Новости», что в автомобиле якобы находились участницы Pussy Riot.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией, признанного иноагентом, Любовь Соболь задержана также по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщил ее адвокат Владимир Воронин в Twitter. «Ночной допрос Любови плавно перетекает в задержание и отправление в ИВС на Петровку, 38», — написал он и добавил, что брат Алексея Навального Олег находится в соседнем кабинете, его также допрашивают.

В среду Тверской суд Москвы, в ведении которого — места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и (или) выемки в жилище. В картотеке не указаны адреса и имена, но обыски проходят у людей, которые участвовали в несогласованной акции 23 января в Москве или призывали к ее проведению, отмечает РИА «Новости».

Скриншот из www.instagram.com/wearepussyriot
Скриншот из www.instagram.com/wearepussyriot

По данным ГУ МВД по Москве, в «незаконной акции» 23 января участвовали около 4 тысяч человек, пострадали более 40 участников и столько же силовиков. Расследуются несколько уголовных дел о насилии над сотрудниками правоохранительных органов по 318-й статье. Также возбуждены дела о хулиганстве, перекрытии движения и повреждении машины ФСБ. 25 января в столичные суды поступило 448 дел, арестованы 30 участников акции, оштрафованы 64 человека.

В Петербурге тоже идут суды. На два месяца арестован петербуржец Николай Девятый, который отправил в больницу двух дорожных полицейских. Уникальные кадры протеста, диалоги, лица несогласных и силовиков смотрите в хронике «Фонтанки».

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Комментарии (2)

улыбка на лице такая! чему радуется? на лице написано что лечится пора!
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