Задержаны участница Pussy Riot Алехина и юрист ФБК Соболь

О задержании Алехиной на 48 часов сообщила другая участница группы Надежда Толоконникова в Instagram. «По уголовному делу «О нарушении санитарно-эпидемиологических правил» арестованы на 48 часов Маша Алехина, Любовь Соболь, Олег Навальный. Они подозреваемые и могут быть отправлены в СИЗО», — цитирует Толоконникову РИА «Новости» 28 января.

СМИ писали, что участницы Pussy Riot Людмила Штейн и Мария Алехина были задержаны после того, как «сбили полицейского в центре Москвы». Адвокат Дмитрий Захватов опроверг эту информацию. Адвокат Михаил Бирюков заявил РИА «Новости», что Алехину, Штейн и режиссера Викторию Кузнецову допрашивают в СК по уголовному делу о насилии в отношении представителя власти. 26 января ГСУ СК России по Москве сообщило о задержании уроженца Калмыкии, который во время акции 23 января сбил полицейского. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА «Новости», что в автомобиле якобы находились участницы Pussy Riot.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией, признанного иноагентом, Любовь Соболь задержана также по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщил ее адвокат Владимир Воронин в Twitter. «Ночной допрос Любови плавно перетекает в задержание и отправление в ИВС на Петровку, 38», — написал он и добавил, что брат Алексея Навального Олег находится в соседнем кабинете, его также допрашивают.