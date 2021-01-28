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Брат Алексея Навального задержан на 48 часов

Олег Навальный, брат оппозиционера Алексея Навального, процессуально задержан на 48 часов. Об этом в ночь на 28 января в твиттере написал директор Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Иван Жданов.

По словам Жданова, задержание Олега Навального произошло после допроса в полиции. По какому делу он проходит подозреваемым, не сообщается.

В среду силовики пришли с обыском в квартиру оппозиционера Алексея Навального, где также находился его брат. Также обыски провели в офисе Фонда борьбы с коррупцией, в студии «Навальный Live», дома у юриста ФБК Любовь Соболь и по другим адресам сторонников Навального.

Основанием стало уголовное дело по 236-й статье УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на митинге 23 января.

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Комментарии (6)

265040341
.... ищут собранные деньги ?
Igor_VS
Я так думаю, что менты агитируют на выход за несправедливо задержанных.
Djnyana
Ребята, вы чиво, не рулит он уже давно, сейчас их задача, как можно больше натворить делов, как они считают, в свою пользу, а затем - списать всё на кремлёвского пациента! И времени у них (как они это видят), - всё меньше и меньше!
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