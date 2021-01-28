Брат Алексея Навального задержан на 48 часов

Олег Навальный, брат оппозиционера Алексея Навального, процессуально задержан на 48 часов. Об этом в ночь на 28 января в твиттере написал директор Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Иван Жданов.



По словам Жданова, задержание Олега Навального произошло после допроса в полиции. По какому делу он проходит подозреваемым, не сообщается.

В среду силовики пришли с обыском в квартиру оппозиционера Алексея Навального, где также находился его брат. Также обыски провели в офисе Фонда борьбы с коррупцией, в студии «Навальный Live», дома у юриста ФБК Любовь Соболь и по другим адресам сторонников Навального.