Студентам и преподавателям самарского Политеха запретили ходить на несогласованные митинги «по требованию российского образования»

Учащимся и педагогам, согласно кодексу, «следует исключить распространение информации, в том числе в социальных сетях, которая направлена против государства, региона, университета, наносящей ущерб государственному строю, авторитету и деловой репутации университета, порочащей образ гражданина РФ». Также сотрудникам и студентам запрещено участие в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетированиях, направленных против государственного строя и Конституции РФ.

Студентам и преподавателям Самарского государственного технического университета официально запретили посещать несогласованные протестные акции. Соответствующая поправка внесена в кодекс этики вуза, о чем 8 февраля сообщает сайт учреждения.

На сайте самарского Политеха уточняется, что в текст кодекса этики внесены «существенные поправки, отвечающие требованиям современного российского образования». Обновлённым сводом университетских правил «должны руководствоваться абсолютно все сотрудники и студенты». «Документ направлен на создание комфортного микроклимата в коллективе, формирование среди членов коллектива таких качеств как доброжелательность, чувство товарищества, толерантность, доверие, уважительное отношение к чести и достоинствам коллег и товарищей», — уточняется на сайте вуза.



23 и 31 января в российских регионах прошли акции протеста в поддержку политика Алексея Навального. В Петербурге, по наблюдениям «Фонтанки», среди митингующих были как студенты, так и школьники.

