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Авария в море. Японская подлодка столкнулась с торговым судном

У побережья японской префектуры Коти произошло ЧП.

«Подводная лодка столкнулась с частным судном у берегов Коти», — сообщает 8 февраля агентство Kyodo.

Морские силы самообороны Японии подтвердили, что в аварию попала субмарина «Сорю». Торговое судно не повреждено. Информации о пострадавших на данный момент нет.

В кабмине страны создан кризисный штаб для разбора произошедшего.

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