Главу штаба Навального в Петербурге из изолятора увезли в отдел полиции

Ирина Фатьянова, возглавляющая штаб Навального в Петербурге, вышла из изолятора, где сидела 10 суток за организацию несогласованного митинга, но сразу же отправилась в отдел полиции.



Как сообщила сама активистка в Twitter 8 февраля, она должна была выйти около часа ночи из изолятора на Захарьевской, но за 1,5 часа до выхода её увезли в ОВД в Колпино. Фатьянова уточнила, что туда её доставили «по жалобе бдительного гражданина на то, что в феврале агитировала за Навального».