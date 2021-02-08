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Главу штаба Навального в Петербурге из изолятора увезли в отдел полиции

Ирина Фатьянова, возглавляющая штаб Навального в Петербурге, вышла из изолятора, где сидела 10 суток за организацию несогласованного митинга, но сразу же отправилась в отдел полиции.

Как сообщила сама активистка в Twitter 8 февраля, она должна была выйти около часа ночи из изолятора на Захарьевской, но за 1,5 часа до выхода её увезли в ОВД в Колпино. Фатьянова уточнила, что туда её доставили «по жалобе бдительного гражданина на то, что в феврале агитировала за Навального».

«Не дали выйти к встречающим, не прощу. Всем, кто приехал, спасибо! Вы — лучшие!» — сообщила Фатьянова.

Фатьянову и других протестующих массово задерживали на несогласованной протестной акции 23 января. Сначала она получила шесть суток административного ареста, но 29-го, когда она должна была выйти, Дзержинский районный суд арестовал её еще на 10 суток по статье об организации несогласованного митинга.

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Комментарии (6)

dimas062
Агитация за Навального уже само по себе преступление?... Ну "бдительный" активист понятно... а "закон"-то каким боком здесь?
Елена Владимирова
Сколько уже можно пиариться
krash
А у нее тоже вилла в Германии, как у босса?
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