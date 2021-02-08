Главу штаба Навального в Петербурге из изолятора увезли в отдел полиции

Ирина Фатьянова, возглавляющая штаб Навального в Петербурге, вышла из изолятора, где сидела 10 суток за организацию несогласованного митинга, но сразу же отправилась в отдел полиции.
Как сообщила сама активистка в Twitter 8 февраля, она должна была выйти около часа ночи из изолятора на Захарьевской, но за 1,5 часа до выхода её увезли в ОВД в Колпино. Фатьянова уточнила, что туда её доставили «по жалобе бдительного гражданина на то, что в феврале агитировала за Навального».
Ну что, я вернулась и на свободе. Вывезли за 1,5 часа до выхода в ОВД 39 в Колпино по жалобе бдительного гражданина на то, что я в феврале агитировала за Навального. Видимо в застенках спецприемника. Не дали выйти к встречающим, не прощу. Всем, кто приехал, спасибо! Вы — лучшие! pic.twitter.com/V00wyYTqxZ— Фатьянова Ирина (@irmachinsky) February 8, 2021
«Не дали выйти к встречающим, не прощу. Всем, кто приехал, спасибо! Вы — лучшие!» — сообщила Фатьянова.
Фатьянову и других протестующих массово задерживали на несогласованной протестной акции 23 января. Сначала она получила шесть суток административного ареста, но 29-го, когда она должна была выйти, Дзержинский районный суд арестовал её еще на 10 суток по статье об организации несогласованного митинга.