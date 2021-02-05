FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -13
75.73р90.92р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

SMM-менеджер Aviasales Роман Бордунов арестован на 13 суток за участие в митинге 31 января

Блогер и SMM-менеджер сервиса по продаже билетов Aviasales арестован Бабушкинским судом Москвы на 13 суток за участие в последнем январском митинге в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщается 5 февраля в твиттере Бордунова.

В аккаунте от имени арестованного пишут его близкие. Через них Роман поясняет, что телефон у него отобрали ещё вчера в полиции, сегодня его повезут отбывать наказание в сахаровский спецприёмник.

Бордунова задержали накануне вечером. Сам он в своем Twitter писал, что его задержали на акции 31 января, однако после он покинул здание суда.

«Ушел я, потому что при переводе из одного ОВД в другое меня забыли оформить, а значит, и задержание мое закончилось, держать меня не имели права», — написал Бордунов.

Aviasales прославились своим оригинальным подходом к SMM — их соцсети Бордунов ведет в ярком сатирическом и зачастую крайне оппозиционном стиле.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

nuga
Бездельники белоручки,ни одного шахтера и продавца Магнита,Дикси
Garret
я после этой новости специально поискал твитер авиасейлсов, нормально он там иронизировал))
zlopopik
"блогер" (бездельник), "SMM менеджер" (манипулятор/обманщик) - уже за одно это можно наказывать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний