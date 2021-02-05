SMM-менеджер Aviasales Роман Бордунов арестован на 13 суток за участие в митинге 31 января

Блогер и SMM-менеджер сервиса по продаже билетов Aviasales арестован Бабушкинским судом Москвы на 13 суток за участие в последнем январском митинге в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщается 5 февраля в твиттере Бордунова.



В аккаунте от имени арестованного пишут его близкие. Через них Роман поясняет, что телефон у него отобрали ещё вчера в полиции, сегодня его повезут отбывать наказание в сахаровский спецприёмник.

Бордунова задержали накануне вечером. Сам он в своем Twitter писал, что его задержали на акции 31 января, однако после он покинул здание суда.