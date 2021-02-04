FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -14
75.73р90.92р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

SMM-специалиста Aviasales Бордунова задержали полицейские. Интересовались его сексуальной ориентацией

Полицейские задержали SMM-редактора Aviasales Романа Бордунова. Как сообщает «МБХ Медиа» 4 февраля, его везут в ОВД «Ярославское».

Официально причины задержания пока не называются. Сам Бордунов в своем Twitter писал, что его задержали на акции 31 января, однако после задержания он покинул здание суда. «Ушел я, потому что при переводе из одного ОВД в другое меня забыли оформить, а значит и задержание мое закончилось, держать меня не имели права», — написал Бордунов.

Он также добавил, что спустя 48 часов после его ухода из суда, полицейские звонили хозяйке квартиры, которую он снимает и задавали вопросы о его сексуальной ориентации, и не склонен ли он к суициду.

Напомним, Aviasales прославились своим оригинальным подходом к SMM — их соцсети Бордунов ведет в ярком сатирическом и зачастую крайне оппозиционном стиле.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

old_rat
Реклама aviasales достала на ю-тубе, теперь и на ФЪ приперлись с флажком ниже пояса.
Abu-Denis
"И какова доля фантазии, заинтересовала почитателей порнохабов. Менты же там ночуют"

И как, вкусы незатейливые или они все больше в экзотических разделах порнохабов наслаждаются?
Igor_VS
Что-то новенькое. Кто кого тр..ает, когда и в какой форме. И какова доля фантазии, заинтересовала почитателей порнохабов. Менты же там ночуют, снимаю трудности службы.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний