SMM-специалиста Aviasales Бордунова задержали полицейские. Интересовались его сексуальной ориентацией

Полицейские задержали SMM-редактора Aviasales Романа Бордунова. Как сообщает «МБХ Медиа» 4 февраля, его везут в ОВД «Ярославское».



Официально причины задержания пока не называются. Сам Бордунов в своем Twitter писал, что его задержали на акции 31 января, однако после задержания он покинул здание суда. «Ушел я, потому что при переводе из одного ОВД в другое меня забыли оформить, а значит и задержание мое закончилось, держать меня не имели права», — написал Бордунов.



Он также добавил, что спустя 48 часов после его ухода из суда, полицейские звонили хозяйке квартиры, которую он снимает и задавали вопросы о его сексуальной ориентации, и не склонен ли он к суициду.

