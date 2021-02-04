Разрешение на ввод в заблуждение. Как адепт зеленой энергетики боролся с ветрами Смольного

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Группа «Электронмаш» 4 февраля запустила вторую очередь завода в 3-м Верхнем переулке на севере Петербурга. Создание площадки было анонсировано еще в 2015 году. Но затянувшееся получение разрешительной документации поставило под вопрос весь проект. Пока «Электронмаш» достраивал цеха, право на землю оказалось потерянным, хотя чиновники заверяли инвестора в обратном. Выход из правового вакуума почти три года помогали искать Союз промышленников и бизнес-омбудсмен, но точку поставил суд.

Группа «Электронмаш» позиционирует себя как одного из лидеров по производству электротехнического оборудования в России. Совокупный оборот, по оценке совладельца компании Валерия Назарова, составляет 400 млрд рублей в год. Среди заказчиков — «дочки» Газпрома, «Лукойла», «Транснефти» и других сырьевых гигантов. В последние годы компания начала осваивать рынок оборудования для возобновляемой энергетики, в частности, стала поставщиком консорциума «Роснано» и финской Fortum, создающих ветропарк в Ульяновской области. Требования Минпромторга к локализации, заставили иностранных игроков заказывать часть продукции у местных компаний, тем самым открыв для них рынок в сотни миллиардов рублей.



Новый цех «Электронмаша» в 2 тыс. кв. м и офисное здание в 1300 тыс. кв. м создавались, в том числе, под это направление. Получив от города участок 9404 тыс. кв. м в промзоне «Парнас» на инвестиционных условиях в 2015 году, компания обязалась к осени 2018 года построить производство электрооборудования для солнечных и ветряных электростанций.

Но экономическая ситуация и изменение правил согласования проектной документации привели к тому, что разрешение на строительство было получено лишь в конце 2017 года. Когда стало очевидно, что выполнить работу в срок не получится, «Электронмаш» обратился в Комитет имущественных отношений (КИО) за продлением инвестиционного договора. В октябре 2018 года КИО уведомил компанию, что будет считать договор возобновленным на неопределенный срок, если та продолжит платить за аренду. На основании этого было продлено и разрешение на строительство — сначала до февраля, а затем до сентября 2019 года.

В октябре 2019 года Госстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Но, когда через месяц «Электронмаш» пришел за разрешением на ввод в эксплуатацию, служба огорошила ее отказом. По мнению ведомства, инвестор уже год как занимает участок на птичьих правах — с момента истечения договора аренды. В КИО тоже пересмотрели свою позицию и признали, что в 2018 году не учли изменений в федеральном законодательстве.



После «дополнительного анализа правового статуса подобных договоров», чиновники пришли к выводу, что не могут признать такие договоры перешедшими в режим неопределённого срока действия, сообщили «Фонтанке» в ведомстве. К тому времени в комитете еще и сменилась команда. Когда КИО осенью 2018 года обнадежил инвестора возобновлением арендных отношений, ведомством руководил Михаил Мокрецов, но в начале 2019 года его сменил Валерий Калугин.

В итоге возникла патовая ситуация. С одной стороны, закон позволял предоставить участок без аукциона для завершения строительства. Но момент был упущен, возведение уже завершено на основании разрешения того же Госстройнадзора.

Осознав, что завод рискует остаться долгостроем, «Электронмаш» призвал на помощь местного бизнес-омбудсмена Александра Абросимова и Союз промышленников и предпринимателей. После совещаний с профильными комитетами и запросов вице-губернаторам, вопрос был вынесен на заседание правительства. Как пояснили «Фонтанке» в аппарате Александра Абросимова, по итогам дискуссий КИО и Госстройнадзору было предложено подумать «о принятии управленческого решения в виде заключения договора об использовании земельного участка для целей, не связанных со строительством». А самому инвестору обратиться в суд об оспаривании отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.



Первая инстанция в июне 2020 года ответила отказом. При подаче апелляционной жалобы «Электронмаш» указал, что «добросовестно заблуждался», считая свои арендные отношения с городом официальными, и продолжал исправно платить за аренду (по данным КИО, в 2020 году платеж составил 9,8 млн рублей). «Сложившаяся ситуация обусловлена исключительно несогласованными действиями органов государственной власти», — отмечается позиция истца в материалах дела.

Суд согласился, что «Электронмаш» вел себя добросовестно, а вот противоречивая позиция чиновников породила ситуацию, «при которой законно построенный объект будет являться самовольной постройкой». Апелляционная инстанция указала на недопустимость такого исхода и в сентябре 2021 года разрешила Госстройнадзору дать добро на ввод в эксплуатацию. Документ был получен в конце октября.

По словам Валерия Назарова, инвестиции в саму стройку и оборудование составили 700 млн рублей. Запуск площадки даст городу 140 рабочих мест: половина из них — инженерные кадры. Как пояснил предприниматель, здесь будет вестись производство блочно-модульных инверторных устройств (БМИУ) для солнечных и ветряных электростанций. Потенциальные клиенты — консорциум Роснано и датской Vestas, одного из крупнейшего в мире производителей ветрогенераторов, а также швейцарская ABB. Сейчас подобное оборудование выпускается на действующей площадки. Появление новой позволит нарастить объемы на треть — до 400 млн рублей в год, отмечает Валерий Назаров. «Электронмаш» планирует производить не только локализованную продукцию международных корпораций, но и собственные продукты по направлению зеленой энергетики.



Также на площадке будет открыт первый в России завод по производству цифровых комплексных трансформаторных подстанций. Максимальная мощность составит 200 единиц в год, но более реалистичный план 100–120 единиц, отмечает Валерий Назаров. По этому направлению контрактов пока нет — потенциальные потребители присматриваются.

По словам предпринимателя, на сроки исполнения действующих контрактов затягивание ввода в эксплуатацию не повлияло. Но от участия в конкурсах на перспективные поставки пришлось отказаться. «В итоге миллионов 300–400 упустили», — отмечает он. Валерий Назаров злого умысла в действиях чиновников не видит. «Мы попали в законодательный вакуум, поэтому решение долго не принималось. Одна команда видела, что так законно действовать и продлила инвестдоговор на неопределенный срок. Другая команда сказала, что все-таки нельзя продлевать. Если бы нам сказали сразу, как нужно делать, то через незавершенное строительство бы пошли», — отмечает он.

Предпринимателю еще предстоят напряженные переговоры со Смольным о стоимости выкупа участка. «Электронмаш» настаивает на том, что открытые пространства также будут задействованы для производственных целей, а значит, должны быть дешевле, чем если бы свободные площади, к примеру, отдавались под заводскую парковку. «Перед отгрузкой мы делаем контрольную сборку почти всего оборудования. Для крупно-габаритных подстанций необходима открытая производственная площадка 5 тыс кв. м», — рассказывает Валерий Назаров.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

