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В центре Петербурга задержали депутата областного ЗакСа за 3 миллиона от коммерческой структуры

Следственный комитет Петербурга сообщает о задержании депутата Законодательного собрания Ленобласти по делу о покушении на взятку.

Как сообщает пресс-служба ведомства 3 февраля, дело в отношении 53-летнего народного избранника возбуждено руководителем ГСУ СК России по Петербургу.

По версии следствия, депутат ЗакСа шестого созыва узнал о том, что ГУ МВД проводит доследственную проверку производственной деятельности одной из коммерческих фирм, которая работает на территории 47 региона. Он пригласил руководство фирмы на несколько встреч в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года, где якобы уверил, что за 3 млн рублей добьётся прекращения проверки. Он также убеждал руководство фирмы, что в случае отказа они могут стать фигурантами уголовного дела, что в действительности было не так.

«2 февраля 2021 года подозреваемый в офисном помещении, расположенном на Большой Разночинной улице, получил от представителя коммерческой структуры, действовавшего в рамках оперативно-разыскных мероприятий, 155 тыс. рублей, а также муляж денежных средств на сумму 2 млн 845 тыс. рублей, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — сообщает СК.

По данным «Фонтанки», речь в релизе, скорее всего, идёт о депутате фракции ЛДПР областного ЗакСа Юрии Голикове.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Отдать под суд депутата Голикова в 2019 году требовали дольщики, устроившие митинг рядом с ЖК «Новая Швейцария» во Всеволожске Ленинградской области. Ему принадлежала компания «Оникс», не достроившая объект. Трудности у застройщика возникли в тот временной период, когда Голиков начал свою политическую карьеру, писали 47news. Парламентарий судился с изданием, но проиграл. В прошлом году Голиков выступил от имени застройщика и пообещал достроить объект.

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Комментарии (7)

kusto
3 ляма для депутата - разве это взятка? Может на обед денег просто одолжил, дома бумажник забыл, бывает.
А Жириновский говорит что у него в партии все честные!
gencon
Там где рука чекистов - не факт, что брал, не факт что украл 3, а не 1 или 5. Не факт, что он вообще существует.....
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