В центре Петербурга задержали депутата областного ЗакСа за 3 миллиона от коммерческой структуры

По версии следствия, депутат ЗакСа шестого созыва узнал о том, что ГУ МВД проводит доследственную проверку производственной деятельности одной из коммерческих фирм, которая работает на территории 47 региона. Он пригласил руководство фирмы на несколько встреч в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года, где якобы уверил, что за 3 млн рублей добьётся прекращения проверки. Он также убеждал руководство фирмы, что в случае отказа они могут стать фигурантами уголовного дела, что в действительности было не так.

Как сообщает пресс-служба ведомства 3 февраля, дело в отношении 53-летнего народного избранника возбуждено руководителем ГСУ СК России по Петербургу.

Следственный комитет Петербурга сообщает о задержании депутата Законодательного собрания Ленобласти по делу о покушении на взятку.

«2 февраля 2021 года подозреваемый в офисном помещении, расположенном на Большой Разночинной улице, получил от представителя коммерческой структуры, действовавшего в рамках оперативно-разыскных мероприятий, 155 тыс. рублей, а также муляж денежных средств на сумму 2 млн 845 тыс. рублей, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — сообщает СК.



По данным «Фонтанки», речь в релизе, скорее всего, идёт о депутате фракции ЛДПР областного ЗакСа Юрии Голикове.



Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

