FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -10
75.91р91.63р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

СК возбудил уголовное дело в отношении москвича, залившего газом росгвардейца, и требует взять его под стражу

ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело в отношении 23-летнего молодого человека. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, 31 января агрессивно настроенный молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии вблизи Комсомольской площади в городе Москве, распылил в лицо находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии содержимое баллончика», — излагает фабулу СК.

Житель столицы был задержан при помощи сотрудников полиции, ему предъявлено обвинение. На допросе он признал свою вину.

«В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается», — сообщили в ГСУ СК по Москве.

31 января в городах России прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. О митинге в Петербурге, после которого составлено более 1,5 тыс. протоколов, читайте в материале «Фонтанки». Информацию обо всех протестных событиях в Петербурге и стране мы собрали в тематическом сюжете.

Накануне Алексею Навальному суд заменил условный срок на реальный и отправил в колонию. Через некоторое время после оглашения жители Москвы и Петербурга вышли на акции. По данным «ОВД-Инфо», в столице были задержаны 1116 человек, в Петербурге — 246, в целом по России — 1377. «Фонтанка» вела текстовую трансляцию в своём телеграм-канале.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Петр Петров
Может он от стыда разревелся
261277191
Да у него ж просто забрало запотело, вы чего
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний