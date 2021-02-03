СК возбудил уголовное дело в отношении москвича, залившего газом росгвардейца, и требует взять его под стражу

«По версии следствия, 31 января агрессивно настроенный молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии вблизи Комсомольской площади в городе Москве, распылил в лицо находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии содержимое баллончика», — излагает фабулу СК.

ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело в отношении 23-летнего молодого человека. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Житель столицы был задержан при помощи сотрудников полиции, ему предъявлено обвинение. На допросе он признал свою вину.

«В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается», — сообщили в ГСУ СК по Москве.

31 января в городах России прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. О митинге в Петербурге, после которого составлено более 1,5 тыс. протоколов, читайте в материале «Фонтанки». Информацию обо всех протестных событиях в Петербурге и стране мы собрали в тематическом сюжете.

Накануне Алексею Навальному суд заменил условный срок на реальный и отправил в колонию. Через некоторое время после оглашения жители Москвы и Петербурга вышли на акции. По данным «ОВД-Инфо», в столице были задержаны 1116 человек, в Петербурге — 246, в целом по России — 1377. «Фонтанка» вела текстовую трансляцию в своём телеграм-канале.