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В связи с действиями полиции глава Союза журналистов напомнил об ответственности за нападения на работников СМИ

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв назвал недопустимыми действия сотрудника правоохранительных органов, предположительно, ударившего дубинкой представителя СМИ.

«Продолжаем мониторить ситуацию. Получили видео, где полицейский бьёт дубинкой человека в оранжевом жилете, возможно, журналиста. Абсолютно недопустимая ситуация, требует подробного разбирательства. Напоминаю правоохранительным органам об ответственности за нападения на журналистов», — сказал Соловьёв ТАСС 3 февраля.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы принял решение заменить условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный. После оглашения решения суда в Москве, Петербурге и ещё некоторых городах начались несанкционированные акции в поддержку оппозиционера.

По данным «ОВД-Инфо», в столице были задержаны 1116 человек, в Петербурге — 246, в целом по России — 1377. «Фонтанка» вела текстовую трансляцию в своём телеграм-канале.

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Комментарии (8)

jokir1971
Так и вижу картину, как некий дедок в бункере потирает потные ладошки от удовольствия при просмотре кадров на которых садисты избивает мирных граждан.
Modest_5e4ce41f7533b
Ну вот, теперь и глава Союза журналистов должен избегать встречи с полицией.
Алина Тимохина
Да там такая суматоха была, конечно всяко может быть...
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