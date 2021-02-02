В Петербурге задержали лидера «Альянса учителей» Даниила Кена

В Петербурге утром 2 февраля в Выборгском районном суде задержали лидера «Альянса учителей» Даниила Кена, об этом он рассказал «Фонтанке». Причину задержания сотрудники полиции ему не озвучили.



«Пришёл в Выборгский районный суд. У меня сегодня должно было начаться рассмотрение дела по уголовной статье о неуважении к суду. Приехали с адвокатом Александром Передруком, он ушёл наверх, я внизу дал паспорт, меня записывали. И в это время меня окружили несколько полицейских. Когда мне вернули паспорт, меня сразу задержали, везут в первый отдел полиции. Не назвали причину задержания», — рассказал он.