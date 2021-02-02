В Петербурге задержали лидера «Альянса учителей» Даниила Кена

В Петербурге утром 2 февраля в Выборгском районном суде задержали лидера «Альянса учителей» Даниила Кена, об этом он рассказал «Фонтанке». Причину задержания сотрудники полиции ему не озвучили.
«Пришёл в Выборгский районный суд. У меня сегодня должно было начаться рассмотрение дела по уголовной статье о неуважении к суду. Приехали с адвокатом Александром Передруком, он ушёл наверх, я внизу дал паспорт, меня записывали. И в это время меня окружили несколько полицейских. Когда мне вернули паспорт, меня сразу задержали, везут в первый отдел полиции. Не назвали причину задержания», — рассказал он.
Как полагает Кен, в отношении него будут оформлять протокол за акции 23 или 31 января в поддержку Алексея Навального.
Напомним, 23 и 31 января в Петербурге (как и во многих других городах России) прошли многотысячные акции протеста в поддержку арестованного основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По итогам второй акции было составлено более 1,5 тысячи протоколов. В этот день правоохранители перекрыли Невский проспект и все подходы к нему до площади Восстания, поэтому протестующие собрались у ТЮЗа, затем дошли до Сенной площади и Заксобрания Петербурга, после чего вернулись к Театру юных зрителей. Акция прошла с жёсткими задержаниями, возбуждены уголовные дела о применении насилия в отношении представителя власти. Как несогласные гуляли по центру города, читайте и смотрите в материале «Фонтанки».