Работа — не оправдание. В Петербурге суд арестовал работника «Ростелекома», который спешил на заявку через митинг

Сотрудник «Ростелекома» не оправдался в суде за то, что его маршрут по очередной заявке пересёкся с акцией протеста в центре Петербурга. Вырванного из рабочего процесса работника хоть и формально, но наказали.

Как сообщил «Фонтанке» Максим Трофимов, 1 февраля Московский райсуд признал его виновным по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ. Ему назначили сутки административного ареста, но в спецприёмник не увезли — срок как раз перекрыл время, которое он провёл в полиции вместе с другими задержанными 31 января.

В воскресенье, в 14:00, сотрудник «Ростелекома» оказался на Сенной площади между двумя заявками. Отработав одну на набережной реки Фонтанки, направлялся в Соляной переулок, где должен был демонтировать оборудование, и в метро решил спускаться на Сенной. Столпотворение, в котором форменным обмундированием выделились силовики — заметил, но говорит, метро работало, так что решил рискнуть. Пробираясь между людьми, не среагировал, когда они рванули врассыпную и оказался перед полицией. «Сказали: "Ловите этого!". Попытался объяснить, что по работе еду, но меня не слушали. Сначала привезли в 51 отдел, потом отправили в 33. Там оставили ночевать в комнате с одной койкой на троих. Воду давали, еду — только обещали», — рассказывает Максим. Суточное голодание закончилось после суда. В постановлении сказано, что он добровольно участвовал в одновременном массовом пребывании граждан, поддерживающих Алексея Навального, чем нарушил санитарные нормы, а точнее социальную дистанцию. Постановление главного санитарного врача и санитарные правила Роспотребнадзора дают разные параметры от «не менее 1 метра» до «от 1,5 до 2 метров». Полиция в протоколе указала оба варианта, отметив, что Трофимов опасно сблизился с протестующими на расстояние меньше метра.