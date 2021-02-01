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Работа — не оправдание. В Петербурге суд арестовал работника «Ростелекома», который спешил на заявку через митинг

Сотрудник «Ростелекома» не оправдался в суде за то, что его маршрут по очередной заявке пересёкся с акцией протеста в центре Петербурга. Вырванного из рабочего процесса работника хоть и формально, но наказали.

Как сообщил «Фонтанке» Максим Трофимов, 1 февраля Московский райсуд признал его виновным по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ. Ему назначили сутки административного ареста, но в спецприёмник не увезли — срок как раз перекрыл время, которое он провёл в полиции вместе с другими задержанными 31 января.

В воскресенье, в 14:00, сотрудник «Ростелекома» оказался на Сенной площади между двумя заявками. Отработав одну на набережной реки Фонтанки, направлялся в Соляной переулок, где должен был демонтировать оборудование, и в метро решил спускаться на Сенной. Столпотворение, в котором форменным обмундированием выделились силовики — заметил, но говорит, метро работало, так что решил рискнуть.

Пробираясь между людьми, не среагировал, когда они рванули врассыпную и оказался перед полицией. «Сказали: "Ловите этого!". Попытался объяснить, что по работе еду, но меня не слушали. Сначала привезли в 51 отдел, потом отправили в 33. Там оставили ночевать в комнате с одной койкой на троих. Воду давали, еду — только обещали», — рассказывает Максим.

Суточное голодание закончилось после суда. В постановлении сказано, что он добровольно участвовал в одновременном массовом пребывании граждан, поддерживающих Алексея Навального, чем нарушил санитарные нормы, а точнее социальную дистанцию. Постановление главного санитарного врача и санитарные правила Роспотребнадзора дают разные параметры от «не менее 1 метра» до «от 1,5 до 2 метров». Полиция в протоколе указала оба варианта, отметив, что Трофимов опасно сблизился с протестующими на расстояние меньше метра.

Работа — не оправдание. В Петербурге суд арестовал работника «Ростелекома», который спешил на заявку через митинг. Максим отметил, что почти все, с кем он оказался в Московском суде получили аресты, но есть и оправдание: «Мужчина вышел из "Сенной" и спросил полицию, можно ли пройти. Ему ответили, что нет и задержали. Суд не нашёл состава». В «Ростелекоме» за сотрудника готовы бороться. В компании «Фонтанке» сообщали, что собирают необходимые документы, чтобы доказать его невиновность. Максим подтвердил, что решение будут обжаловать.

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Комментарии (19)

alexpv
Я хренею, как за каких то 10 лет не осталось и следа от зачатков демократии.
Полиция, прокуратура, суды,- все выполняют приказ из одного места.
И кто то ещё что то вякает про закон)
Смешные и наивные)
Спасибо товарищу Сталину ...
Antuan Rokanten
Боже! Какое беззаконие...
Bobr Dobr
Итак, "Отработав одну на набережной реки Фонтанки, направлялся в Соляной переулок, где должен был демонтировать оборудование, и в метро решил спускаться на Сенной".
Вопрос. До какой станции метро нужно ехать, чтобы добраться до Соляного переулка?
Ответ.
На метро туда доехать сложновато.
Вывод. не все так просто.
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