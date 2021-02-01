После двух подряд домашних арестов по «санитарному делу», Басманный суд удивил следствие

Басманный суд отправил под домашний арест двух фигурантов дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на протестной акции в Москве и на третьем за день подозреваемом перестал говорить следствию «да». Активисту Николаю Ляскину оставили видимость свободы.
Как сообщили в пресс-службе суда, 1 февраля следствию отказано в удовлетворении ходатайства о домашнем аресте Ляскина. Бывшего сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) до 23 марта ограничили запретом определённых действий.
На деле он ненамного свободнее пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш и муниципального депутата по району Северное Измайлово от КПРФ Дмитрия Барановского, которых Басманный суд на тот же срок изолировал в квартирах. Ляскину также запрещено общаться с другими участниками дела, отправлять и получать почту, а также пользоваться телефоном и Интернетом. Из дозволенного — ежедневные прогулки с четырёх до шести часов вечера. В другое время ему наказано сидеть дома.