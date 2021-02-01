FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -4
75.51р91.54р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

После двух подряд домашних арестов по «санитарному делу», Басманный суд удивил следствие

Басманный суд отправил под домашний арест двух фигурантов дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на протестной акции в Москве и на третьем за день подозреваемом перестал говорить следствию «да». Активисту Николаю Ляскину оставили видимость свободы.

Как сообщили в пресс-службе суда, 1 февраля следствию отказано в удовлетворении ходатайства о домашнем аресте Ляскина. Бывшего сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) до 23 марта ограничили запретом определённых действий.

На деле он ненамного свободнее пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш и муниципального депутата по району Северное Измайлово от КПРФ Дмитрия Барановского, которых Басманный суд на тот же срок изолировал в квартирах. Ляскину также запрещено общаться с другими участниками дела, отправлять и получать почту, а также пользоваться телефоном и Интернетом. Из дозволенного — ежедневные прогулки с четырёх до шести часов вечера. В другое время ему наказано сидеть дома.

Политически «спящая» с весны 2020 года статья 236 УК РФ, («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») «проснулась» в СК на следующий день после митингов в поддержку Алексея Навального 23 января. Обыски прошли в квартире арестованного оппозиционного политика, его супруги, его соратников, в студии «Навальный LIVE» и других местах, связанных с оппозиционером. Под домашний арест отправлены участница Pussy Riot Мария Алехина, продюсер «Навальный LIVE» Любовь Соболь, глава московского штаба Навального Олег Степанов, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, брат Навального Олег и пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Действия силовиков и потенциал применения статьи 236 УК «Фонтанке» прокомментировал адвокат Алексей Добрынин.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

265027971
а фамилии есть у суда?
пора стране узнать своих героев...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний