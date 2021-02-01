Как уточнили в пресс-службе, ходатайство следствия удовлетворено — Ярмыш определена под домашний арест до 23 марта. Ей вменяют статью 236 УК, по этому же делу проходят брат оппозиционера Алексея Навального — Олег, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, участница Pussy Riot Мария Алёхина, сотрудница ФБК Любовь Соболь. Их также изолировали дома .

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, изолирована от общества по уголовной статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом 1 февраля сообщает Басманный районный суд Москвы.

Киру Ярмыш задержали 30 января, в этот время она ещё находилась в спецприёмнике, где отбывала девять суток административного ареста за организацию несогласованного митинга 23 января.



Политически «спящая» с весны 2020 года статья 236 УК РФ, («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») «проснулась» в СК уже 24 января. Обыски прошли в квартире Алексея Навального, его супруги, его соратников, в студии «Навальный LIVE» и других местах, связанных с оппозиционером. Действия силовиков и потенциал применения статьи 236 УК «Фонтанке» прокомментировал адвокат Алексей Добрынин.