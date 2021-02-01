На митинге в Петербурге нашли фигуранта дела о вандализме. Он утверждает, что пришёл эстетически наслаждаться

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов, 1 февраля к административной ответственности по части 1 статьи 20.2.2 КоАП Петроградский райсуд привлёк Александра Крылова. Накануне он оказался в толпе на Пионерской площади, которая, как уверены правоохранители, нарушала санитарные нормы и общественный порядок.

Пойманный на художествах на будке ГИБДД, не один месяц уклонялся от встреч с полицией, но не смог пройти мимо протестной акции в центре Петербурга. В следующие 13 дней трудностей с его поиском у дознавателя не будет.

Крылов настаивает, что среди тех, кто поддерживал Алексея Навального оказался случайно: к площади он подошёл «с целью фотографирования видов Петербурга на память».

Суд признал его виновным и назначил 13 суток административного ареста. Это, должно быть, облегчит работу дознавателю, который не первый месяц ищет встречи с 59-летним Крыловым. В конце октября немолодого мужчину поймали у дома № 41 по Каменноостровскому проспекту — он писал нехорошее про Путина на посту ГИБДД. После всех формальностей «художника» отпустили под обязательство о явке. Его Крылов не выполнил, производство по его уголовному делу о вандализме застопорилось.

31 января в городах России прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. О том, как прошёл в Петербурге митинг, после которого составлено более 1,5 тысяч протоколов, читайте в материале «Фонтанки».