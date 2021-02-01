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В испанском доме престарелых семь человек умерли после вакцинации от коронавируса. COVID-19 нашли у всех обитателей

Семь пожилых людей скончались в доме престарелых в испанском городе Лагартера, всем постояльцам которого была сделана прививка от COVID-19. Об этом сообщает агентство EFE.

«13 января всем жителям, включая персонал дома престарелых, была введена первая доза вакцины Pfizer, и через шесть дней первые симптомы начали появляться у десяти человек», — цитирует издание представителя соцучреждения. Число заболевших увеличивалось, и 25 января тесты показали, что заражены все 78 обитателей и 33 сотрудника дома престарелых.

К 31 января умерли семь человек, большинство из них имели патологии. Ещё четыре человека госпитализированы. Остальные находятся в изоляции в своих комнатах. Как подчёркивают в организации, с начала пандемии до января 2021-го в её стенах не было выявлено ни одного случая заражения.

Власти проводят проверку случившегося.

Случаи смерти людей после вакцинации были ранее зафиксированы, в частности, в Швейцарии и Финляндии. Прямой связи летального исхода с прививкой специалисты не нашли.

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Комментарии (10)

mynine
После - не значит вследствие.
Иммунитет к болезни начинает вырабатываться только через неделю-другую после вакцинации. И заболеть от вакцины невозможно.

Значит, кто-то из персонала или посетителей принес ковид в дом престарелых, и с вакциной это не связано.
Савва Морозов
ох и любят пфайзер либерасты
paha
Такое ощущение, что стариков в Европке специально валят.
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