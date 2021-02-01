В испанском доме престарелых семь человек умерли после вакцинации от коронавируса. COVID-19 нашли у всех обитателей

Семь пожилых людей скончались в доме престарелых в испанском городе Лагартера, всем постояльцам которого была сделана прививка от COVID-19. Об этом сообщает агентство EFE.
«13 января всем жителям, включая персонал дома престарелых, была введена первая доза вакцины Pfizer, и через шесть дней первые симптомы начали появляться у десяти человек», — цитирует издание представителя соцучреждения. Число заболевших увеличивалось, и 25 января тесты показали, что заражены все 78 обитателей и 33 сотрудника дома престарелых.
К 31 января умерли семь человек, большинство из них имели патологии. Ещё четыре человека госпитализированы. Остальные находятся в изоляции в своих комнатах. Как подчёркивают в организации, с начала пандемии до января 2021-го в её стенах не было выявлено ни одного случая заражения.
Власти проводят проверку случившегося.
Случаи смерти людей после вакцинации были ранее зафиксированы, в частности, в Швейцарии и Финляндии. Прямой связи летального исхода с прививкой специалисты не нашли.