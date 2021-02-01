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Жителя Брянска из автозака вызволила тёща. Экспресс-спасение сняли на видео

Мастер-класс по общению с полицией показала жительница Брянска, которая меньше чем за минуту вызволила из автозака зятя. Любимая тёща так впечатлила сотрудников правоохранительных органов, что её требования выполнили беспрекословно.

Видео случившегося накануне опубликовано в соцсетях 1 февраля. На кадрах женщина уверенно стучит в двери автозака и требует немедленно выдать ей зятя, с которым «живёт в этом доме».

«Совсем уже, ребят? Заняться вам нечем? Ерундой не страдайте», — обращается она к правоохранителям. Тон женщины, которая заявляет «тёща я, любимая», не оставляет им и шанса. Через несколько секунд молодого мужчину в камуфляжной одежде выставляют из автозака с напутствием: «Давай отсюда», и тут же закрывают двери.

PostNews

В пресс-службе брянской полиции отказались комментировать как покладистость сотрудников, так и воскресные акции в принципе, поскольку «не принято решение о размещении таких информаций», пишет издание «Подъём».

31 января в городах России прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. О том, как прошёл в Петербурге митинг, после которого составлено более 1,5 тыс. протоколов, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (7)

local_
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BaGira
Наказание от любимой тёщи страшнее, чем протокол😂 , поэтому и отпустили, чтоб мужик два раза не огрёб))))
blackcatwhitecat
С тещами шутки плохи! Лучше послушаться!
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