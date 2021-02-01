Мастер-класс по общению с полицией показала жительница Брянска, которая меньше чем за минуту вызволила из автозака зятя. Любимая тёща так впечатлила сотрудников правоохранительных органов, что её требования выполнили беспрекословно.
Видео случившегося накануне опубликовано в соцсетях 1 февраля. На кадрах женщина уверенно стучит в двери автозака и требует немедленно выдать ей зятя, с которым «живёт в этом доме».
«Совсем уже, ребят? Заняться вам нечем? Ерундой не страдайте», — обращается она к правоохранителям. Тон женщины, которая заявляет «тёща я, любимая», не оставляет им и шанса. Через несколько секунд молодого мужчину в камуфляжной одежде выставляют из автозака с напутствием: «Давай отсюда», и тут же закрывают двери.
В пресс-службе брянской полиции отказались комментировать как покладистость сотрудников, так и воскресные акции в принципе, поскольку «не принято решение о размещении таких информаций», пишет издание «Подъём».
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