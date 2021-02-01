Пассажиропоток в российских аэропортах из-за коронавируса упал на 41%

Пассажиропоток в российских аэропортах в 2020 году составил 129,6 млн человек, что на 41,3% меньше, чем год назад, следует из отчета Росавиации, опубликованного 1 февраля.



Сильнее всего от пандемии пострадало международное сообщение — количество пассажиров сократилось в 2020 году до 17,2 млн, что на 76,9% ниже 2019 года. Внутренние перевозки потеряли 23,2% пассажиров — их количество снизилось до 112,4 млн.

Петербургский аэропорт Пулково за 2020 год обслужил 10,9 млн пассажиров, что на 44% меньше, чем в 2019 году (19,6 млн). Из Санкт-Петербурга выполняются перелеты по России, а также в Стамбул, Анталью (Турция), Занзибар (Танзания), Дубай (ОАЭ), Женеву и Цюрих (Швейцария), Бишкек (Киргизия) и Ереван (Армения), сообщается на сайте аэропорта.