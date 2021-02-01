Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Москва и Петербург выбрали полярные стратегии противостояния осенней волне коронавируса. Столица отправляла офисных работников на удаленку, а школьников на дистант и закрывала музеи. Петербург запрещал фуд-корты, а на Новый год устроил локдаун, чтобы отвадить от города туристов. Мэр Сергей Собянин 27 января позвал москвичей «снова в офис» и вернул ночную жизнь. Губернатор Александр Беглов 29 января также отменил комендантский час для общепита, а заодно смягчил ограничения для культурных и спортивных мероприятий. «Фонтанка» сравнила опыты двух столиц в борьбе с пандемией, оценила их эффективность и потери для бизнеса.



Какие ограничения действовали

Столичные власти еще в октябре отравили старших школьников на дистанционное обучение, а работодателей обязали отправить на удалёнку 30% сотрудников, а также объявили об обязательной самоизоляции граждан старше 65 лет. Самую большую «порцию» запретов для бизнеса мэрия ввела в середине ноября, когда ежедневное число новых случаев подобралось к 7000. В частности, была остановлена ночная работа общепита, закрыты городские и федеральные музеи, а вместимость залов в кино, театрах и концертах ограничена 25%. Запрет сразу установили до 15 января.

Петербург не стал вводить дистанционное обучение школьников. Граждан тоже чрезмерно не ограничивали: удалёнка для 30% сотрудников носила рекомендательный характер. Изоляция для тех, кому больше 65 лет, была довольно мягкой: льготы на проезд, в отличие от Москвы, не отменили, перемещение допускалось. Зато для бизнеса режим оказался гораздо строже. В октябре власти запретили ночную работу общепита и детских развлекательных центров. В ноябре закрыли фуд-корты и фуд-холлы, прекратили оказание услуг дополнительного образования. В начале декабря, после скандала с концертом рэпера Басты, чиновники запретили спортивные мероприятия со зрителями, на три четверти ограничили вместимость залов кино, театров и концертных площадок. А на новогодние праздники вовсе закрыли музеи и театры, урезали график работы общепита.



Чем объяснялись конкретные меры

В обоих случаях необходимость ограничений объяснялась ростом заболеваемости. Чтобы снизить распространение, власти уменьшали число социальных контактов. Московские власти «привязали» жителей к домам — удалёнкой и дистанционным обучением. Соблюдение изоляции ковидных больных отслеживали с помощью приложения соцмониторинга. Распространение заболеваемости в общественных местах контролировали с помощью системы чекина: все посетители ресторанов и ТЦ должны были отсканировать QR-код: если выяснялось, что рядом с ними находился инфицированный коронавирусом, приложение выдавало предупреждение.

Вариант с дистанционным обучением изначально рассматривался и в Петербурге. Например, комитет по здравоохранению называл детские и учебные коллективы главными рассадниками вируса. Но категорически против выступил Роспотребнадзор. «Дистанционное обучение может привести к неконтролируемому посещению детьми общественных мест, <...> что в дальнейшем приведет к значительному росту заболеваемости», — сообщила главный санврач города Наталья Башкетова в письме губернатору Александру Беглову. В итоге власти Петербурга были вынуждены идти от обратного и закрывать места досуга, в том числе детские развлечения в ТЦ и фуд-корты. Последним не позволили даже работать навынос, как во время первой волны.



Запрещая ночную работу общепита, власти Москвы просто сослались на рекомендацию главного санитарного врача Анны Поповой. А вот петербургские чиновники, которые опередили здесь федеральный орган, были вынуждены объяснять, почему ночью вирус становится особенно опасным. «Развлекаться и передавать друг другу вирусы в жарком танце сегодня не время», — заявил вице-губернатор Евгений Елин. В сходной логике чиновник прокомментировал новогодний локдаун: туристов попросили не приезжать, а жителям рекомендовали сидеть дома и есть оливье.

Как меры сказались на заболеваемости COVID-19

В Москве заболеваемость затормозила после первого пакета мер (дистант + удаленка), но затем снова пошла в рост. Пик пандемии пришелся на середину декабря, когда в среднем ежедневно выявляли по 8 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Снижение началось в конце декабря, к концу января в среднем в столице фиксируется по 2000–3000 случаев в день. Число свободных коек достигло 50% от общего запаса.

В Петербурге постепенные ограничения не давали видимых улучшений. Экспоненциальный рост числа новых выявленных случаев продолжался вплоть до декабря, когда установилось плато на уровне 3,7–3,8 тысячи заболеваний в день. Но сами чиновники признавали, что стабилизация может быть связана с пропускной способностью лабораторий. При этом госпитализации продолжали расти, а свободные койки к концу декабря почти кончились. Но в самом конце месяца ковидных пациентов начали принимать федеральные стационары, заработали и новые корпуса городских больниц. На спад заболеваемость пошла уже после новогодних каникул. Число новых случаев в последнюю неделю января упало до средних 2000 в день, доля свободных коек достигла 37%.

Число коронавирусных смертей в Москве незначительно колебалось на отметке 75–85 в сутки, начиная с октября. Петербург при вдвое меньшем числе населения почти не уступает столице (60–70 в день). При этом показатели избыточной смертности на пике второй волны в столице составили 48,6% в ноябре и 56,7% в декабре. В Петербурге фиксировали соответственно на 46,4% и 76% больше летальных исходов, чем в 2019 году.

Кампания по вакцинации стартовала в Петербурге позже, чем в Москве. На 28 января привиты 49 408 человек. Для сравнения: в столице вакцину получили уже более 320 тысяч.

Какие потери понес бизнес

Как и во время первой волны, Москва вводила ограничения более решительно. Предприниматели смогут обезопасить свой бизнес от ненужных трат, так как будут заранее знать об ограничениях и не столкнутся с внезапными отменами мероприятий, пояснил мэр Сергей Собянин.

Мосстат пока не опубликовал итоговые цифры за декабрь. В ноябре оборот розницы вырос на 0,1%, оборот общественного питания упал на 1,9%, услуг населению — на 26%. Зато в декабре, по оценке столичной мэрии, оборот торговли и услуг превысил уровень 2019 года на 15%.



В Петербурге оборот розницы упал в ноябре на 0,4%, в декабре на 0,6%. Рестораны потеряли 29,4% оборота в ноябре и 34,9% в декабре. Для сравнения: в октябре, когда ограничения для торговых центров и баров еще не действовали, падение было 20,9% к прошлому году. Объем оказанных населению услуг упал на 15,2% в ноябре и на 13,7% в декабре.

Опрошенные «Фонтанкой» предприниматели, работающие в обеих столицах, соглашаются, что в Москве потери на второй волне пандемии были куда меньше, хотя и называют показатели Мосстата по общепиту заниженными.

Сеть блинных «Теремок» в ноябре — декабре недосчиталась в Москве 10–15% оборота. По словам совладельца компании Виталия Свидовского, снижение произошло из-за того, что столичные власти жестко контролировали переход офисных сотрудников на удаленную работу. Ночные ограничения сказались не так сильно, поскольку в 23:00 нужно было только закрыть кассу, но посетители могли находиться в ресторане до часа ночи. В Петербурге обороты упали на 20% в ноябре и на 40% в декабре. Повлиял, в первую очередь, запрет на работу фуд-кортов и ресторанов в ТЦ и предновогодние ограничения на работу общепита. Всего в моллах расположено более трети всех точек сети.



Оборот ресторанов группы Smoke BBQ в Москве упал во время второй волны примерно на 10%, рассказал совладелец группы Алексей Буров. «В сентябре — октябре еще была нервная атмосфера, в ноябре лучше, а в декабре столица уже жила нормальной жизнью», — говорит он. На работу ресторанов переход на удаленку не сильно повлиял: в центре Москвы живет много людей, комментирует предприниматель. В Петербурге потери Smoke BBQ были чуть меньше, чем оценка Петростата в среднем по рынку. «Но я знаю тех, у кого дела шли похуже — в городе не было туристов и не было корпоративов», — говорит предприниматель. Потери несут также владельцы торговых комплексов: поскольку общепит и операторы развлечений не работают, им приходится давать скидки по аренде. Fort Group недосчиталась 10–15% доходов в Петербурге из-за закрытия фуд-кортов, сообщил совладелец компании Максим Левченко. Недополученную выручку от закрытия общепита в ТЦ он оценил в 50 млн рублей в месяц. Но из-за простоя арендаторов теряют заработок и работники. «Крупные сетевики отвечают, что сотрудников не потеряли, а перевели на другую работу, но в целом падение по заработной плате составило 30–40%. Несетевые игроки, работающие на фуд-корте и фуд-холле, по их оценкам, потеряли 250 человек, фонд оплаты труда упал примерно на 70%», — отмечает предприниматель.

Итоги января, вероятно, тоже будут не в пользу Петербурга. Новогодний локдаун оказался громом среди ясного неба и повлек массовые отказы туристов от путешествий в Северную столицу. По оценкам туроператоров, после известий о закрытии театров, музеев и ресторанов путешественники отменили 90% бронирований. В праздники загрузка отелей Северной столицы в среднем составляла 20%, что в два раза меньше, чем годом ранее. Отсутствие гостей ощутили рестораторы и ретейлеры.

Ранее объединение «Рестоград» попросило Смольный ослабить ограничения для фуд-кортов и разрешить им работать хотя бы навынос. «Это даст отрасли возможность удержать все рабочие места, покрыть кассовые разрывы, а город немедленно начнет получать налоговые отчисления с открытых ресторанов», — пояснил его руководитель Александр Ружинский. Директор Центра им. Алмазова Евгений Шляхто не исключил, что данное ограничение могут снять в середине февраля.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

