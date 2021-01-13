«Заработали на поддержание штанов». Как петербургский бизнес пережил новогодний локдаун

Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Новогодние ограничения в Петербурге стали одними из самых жестких в России: чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции, власти Северной столицы на время каникул закрыли музеи, зоопарк, отменили концерты и выставки. Запрещена также была работа театров, хотя в итоге им разрешили давать спектакли с 7 января, рестораны с 25 по 29 декабря работали до 19.00, лишившись корпоративов, с 30 декабря по 3 января не могли принимать гостей вовсе, а с 4 января вернулись к работе до 23.00. Но послабления, о которых чиновники объявили в канун Нового года, не смогли уберечь бизнес от потерь. Те, для кого запреты были продлены до конца января, могут уже не вернуться к работе.



Туризм и отели: «Живем, как бюджетная семья»

Итоги новогоднего локдауна для туристической сферы подвел Российский союз туриндустрии. По его данным, после того, как власти Северной столицы в декабре объявили о закрытии ресторанов, музеев и театров, туры аннулировали 90% потенциальных путешественников. Остальные 10%, кто имел невозвратные билеты, были вынужден развлекать себя самостоятельно. Например, ездили в Выборг и Гатчину, а также в Карелию и Новгород.

По информации комитета по развитию туризма Смольного, загрузка гостиниц в каникулы не превысила 18–20% в среднем по городу. По данным аналитической системы Hotel Advisors (выборка примерно из 100 несетевых отелей Северной столицы), загрузка в саму новогоднюю ночь составляла 27,7%, плавно снижалась в следующие дни и к 10 января упала до 3,3%.

Для сравнения: в прошлом году средний показатель в праздничные дни составлял 60–75%, говорит Виктория Шамликашвили, инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg — Tchaikovskogo. Таким образом, снижение было 3–4-кратным. Цены упали на 10–20%, показатель дохода на номер просел примерно на 60–70%. «Те, кто не поехал в Петербург, переориентировались на Казань, в Сочи было столпотворение, в итоге мы подарили другим регионам гостей», — отмечает она.



Отель «Гельвеция» был забронирован на новогодние праздники почти на 100% уже в ноябре, рассказал его владелец Юнис Теймурханлы. После объявления о локдауне пошли массовые отмены. Но гостинице удалось переориентироваться на новый тип гостей. «Люди, которые по каким-то соображениям не уехали за границу, хотели провести Новый год в тусовочном варианте», — отметил предприниматель. В основном среди них состоятельные жители Центрального региона России, но бронировали номера и сами петербуржцы. «Они праздновали Новый год дома, а потом уходили от семьи и детей, устраивали романтические дни в гостинице», — комментирует Юнис Теймурханлы. По его словам, цены на номера «Гельвеция» даже приподняла, а загрузка была 45–48% в сам Новый год и подросла до 70–75% с 1 до 4 января, но начала стремительно падать после 8-го. В общей сложности выручка упала на 30% к прошлому году. «Создали «подушку» на остаток января. А вообще живем, как бюджетная семья — накопили и тут же потратили», — рассказывает отельер.



Рестораны: «О прежних показателях не приходится мечтать»

По данным Федерации рестораторов и отельеров России, в новогодние праздники рестораторы Петербурга потеряли до 80% выручки. Число гостей в ресторанах сократилось из-за снижения доходов населения, запрета на работу в ночное время и закрытия общепита в торговых центрах, сообщил ТАСС президент организации Игорь Бухаров.

Опрошенные «Фонтанкой» владельцы заведений соглашаются с подсчетами. Так, сеть блинных «Теремок» с 25 декабря по 4 января лишилась 80% выручки, с 4 по 10 января — 70%, рассказал ее совладелец Виталий Свидовский. «Фуд-корты закрыты, а в новогодние праздники они всегда хорошо торговали», — отмечает он. Компания поставила около 30 зимних веранд, но они оказались востребованными далеко не везде. По словам предпринимателя, ситуация не внушает оптимизма: убыток компании в декабре вырос в 3 раза по сравнению с ноябрем. «Возникают кассовые разрывы, есть серьезные проблемы с оплатой поставщикам и арендодателям», — комментирует Виталий Свидовский.



Beer Family Project («Карловы пивовары», «Иван да Марья», Kriek и др.) оценивает снижение оборота с 25 декабря по 10 января на 80% по сравнению с прошлым годом. Даже несмотря на то, что с 4 января ресторанам разрешили работать до 23.00, а не до 19.00, как планировалось изначально, людей стало приходить меньше. По мнению совладельца компании Николая Митчина, снижением покупательской способности можно объяснить разве что 10% сокращения дохода. Остальные потери — это ограничения и отсутствие туристов.

В пиццериях «22 сантиметра» выручка в новогодние праздники упала на 25% от аналогичного периода прошлого года, в ресторане Red. Steak & Wine — на 38%, рассказал их совладелец Эльдар Кибиров.

Сложнее всего пришлось барам. Традиционно с 25 по 31 декабря заведения зарабатывают 60% декабрьского оборота, а в каникулы — 80% январского оборота. Но о прежних показателях не приходится мечтать. «Кассы были по 15 — 20 тысяч рублей в день, тогда как должны быть по 150–200 тысяч», — говорит совладелец «Цветочки» и «Полторы комнаты» Владимир Николаев. По его словам, работать до 19.00 для вечернего заведения равнозначно закрытию, а создание ярмарок и утепленных зимних кафе помогли разве что «поддержать штаны». «Ребята получили рабочие часы и получат зарплату, уменьшенную, конечно, но не совсем мизерную», — отметил предприниматель. Зато с 4 января бары были почти полными, хотя из-за «комендантского часа с 23.00» лишились половины рабочего времени.



Торговля и ТЦ: до февраля доживут не все

Отсутствие туристов, тотальный запрет на работу общепита и детских развлечений в ТЦ нанес удар по торговым моллам Северной столицы. По данным Shopping Index, рассчитанного компанией Watcom, в последние дни перед Новым годом (28–31 декабря) трафик оказался на 27% ниже, чем за тот же период годом ранее. В сами каникулы снижение составило около 30%. Причинами помимо ограничений стали переход в e-commerce и сокращение потребительских расходов, считают в компании.

«Цель падения посещаемости достигнута. Люди перестали ходить за чем-то, кроме разовых покупок», — комментирует директор ТРЦ «Галерея» Дмитрий Зубков. В самом комплексе трафик упал на 30% к прошлому году. Выручки ретейлеров, вероятно, сократились на столько же, добавляет он. «Fashion в первые 10 дней работает на туристах, которые в этом году не приехали в город. Также в Новый год трафик дают развлечения и рестораны, которые сейчас не работают», — комментирует топ-менеджер. Работа общепита в ТЦ запрещена до конца января, напоминает Дмитрий Зубков. «Если раньше мы говорили о паре операторов, которые не перетерпят [ограничения], то теперь можно сказать, что только пара останется», — говорит он: многие из заведений, которые приостановили работу, перестали платить за аренду и могут не найти в себе ресурсов снова открыться, так как уже уволили персонал.



Индустрия красоты: «Эффект домино»

Смольный не ограничивал работу парикмахерских и салонов красоты, но потери понесли и они: из-за отменившихся корпоративов упал спрос на маникюр и прически. «Можно сказать, эффект домино», — говорит Лялья Садыкова, омбудсмен Ассоциации предприятий индустрии красоты и руководитель сети эконом-парикмахерских «Бигуди» и клубов красоты «Лаки Лайк». Сказывается и снижение покупательской способности. «Это первый кризис, когда бюджетный сегмент чувствует спад. То есть у людей нет денег даже на эконом», — отмечает она. По словам предпринимателя, первые две недели декабря были худшими за всю историю отрасли: в среднем падение составило порядка 60% к прошлому году. «Люди откладывали до последнего, корпоративов не было, наряжаться некуда», — отмечает Лялья Садыкова. В первую декаду января снижение достигло 40%: те, у кого есть деньги, уехали, а у кого нет — и не тратили.

Кинотеатры и планетарий: «Хотя бы работали»

В отличие от театров и концертных площадок, кинотеатры могли работать на праздниках при условии, что заполнят лишь 25% мест. Это ограничение, а также отсутствие в прокате кассовых фильмов не дало им как следует заработать. По данным Ассоциации владельцев кинотеатров, сборы в Северной столице в новогодние каникулы составили 173 млн рублей, что на 47% меньше, чем в прошлом году. Падение посещаемости составило 60%: всего было продано 446 тысяч билетов. Для сравнения: в целом по стране снижение составило 34%. По мнению главы ассоциации Олега Березина, зрителей отпугнул негативный информационный фон: слыша в новостях, что койки вот-вот кончатся, люди опасались идти в кино. Повлиял и запрет работы фуд-кортов.

«Люмьер-Холл» не смог функционировать как выставочная площадка и планетарий из-за ограничений в новогодние каникулы, так что работал как кинотеатр. Но, несмотря на вместимость 800–1000 человек, площадка смогла принимать не более 50 человек, рассказал основатель проекта Евгений Гудов. В итоге выручка упала в 8 раз по сравнению с прошлыми праздниками. «Этого хватило на коммунальные расходы и немножко зарплату заплатить. Но хотя бы работали», — заключает он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

