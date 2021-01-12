Петербург недосчитался 90% новогодних туристов. Тем, кто приехал, пришлось развлекаться самостоятельно

Туроператоры Петербурга в новогодние каникулы приняли лишь 10–15% прошлогоднего потока туристов. Об этом 12 января сообщил портал «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину. По ее словам, после того, как власти Северной столицы в декабре объявили о закрытии ресторанов, музеев и театров, туры аннулировали 90% потенциальных путешественников.



В итоге в город приехали те туристы, которые не хотели платить большие штрафы за возврат авиабилетов, а также те, кто хотел встретить Новый год именно в Петербурге. «Поскольку автобусные туры делать было нельзя, люди гуляли по городу и развлекали себя сами. Часть туристов заказывала у операторов пешеходные экскурсии и однодневные выезды в соседние регионы», — рассказала Тюрина. К примеру, туристы ездили в Выборг и Гатчину, а также в Карелию и Новгород.

