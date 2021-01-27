Москва отменила требования об удалённой работе и разрешила барам работать по ночам

В коронавирусных стационарах Москвы впервые с середины июня свободно более 50% коек, сообщил 27 января мэр столицы Сергей Собянин. Для сравнения: в Петербурге на 25 января было свободно 32,3% коек. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Москве разрешили некоторые послабления ограничительных мер.

«В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2–3 тысяч в день. Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь — наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка», — отмечает Собянин на своём сайте в публикации под заголовком «Снова в офис и другие решения 27.01.2021».