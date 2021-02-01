В больницы Москвы с акций увезли 14 пострадавших. Долго их там держать не стали

В Москве во время акций в поддержку Алексея Навального госпитализировали почти полтора десятка пострадавших. Об этом 1 февраля сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

«31 января в ходе несанкционированных митингов 14 человек были доставлены в приёмные отделения московских больниц», — заявили в депздраве. Пациентов обследовали, оказали помощь и отпустили домой. «Дальнейшее нахождение в стационаре им не потребовалось», — отметили власти и подчеркнули, что сейчас в больницах нет ни одного пострадавшего в ходе протестов.

