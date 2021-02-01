Суд в Петергофе оказался снисходителен к оппозиционерам. Их отпускают со штрафами

Петродворцовый районный суд к утру 1 февраля рассмотрел 32 материала на задержанных оппозиционеров и всех отпустил по домам. В остальных районах Петербурга идёт процесс регистрации.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, в Петергофе рассматривали материалы на 32 граждан, которые одновременно оказались в одном месте, двигались в одну сторону и тем самым нарушили общественный порядок. По административной статье без политического окраса предусмотрен арест, однако всех доставленных отпустили со штрафами на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.
Суды начали работать минувшим вечером и перешли на ночную смену. Было рассмотрено под сотню материалов, аресты и штрафы распределены примерно поровну.
О том, что привело оппозиционеров в суды, читайте в материалах «Фонтанки».