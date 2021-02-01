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Суд в Петергофе оказался снисходителен к оппозиционерам. Их отпускают со штрафами

Петродворцовый районный суд к утру 1 февраля рассмотрел 32 материала на задержанных оппозиционеров и всех отпустил по домам. В остальных районах Петербурга идёт процесс регистрации.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, в Петергофе рассматривали материалы на 32 граждан, которые одновременно оказались в одном месте, двигались в одну сторону и тем самым нарушили общественный порядок. По административной статье без политического окраса предусмотрен арест, однако всех доставленных отпустили со штрафами на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.

Суды начали работать минувшим вечером и перешли на ночную смену. Было рассмотрено под сотню материалов, аресты и штрафы распределены примерно поровну.

О том, что привело оппозиционеров в суды, читайте в материалах «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (17)

260736921
Вот-те раз!
Оказывается, мы с Ненаглядной в январе месяце не менее трёх раз "тем самым нарушали общественный порядок"!!!
Собираясь "одновременно и двигаясь в одном направлении" в составе экскурсии к дворцам и по паркам Петербурга
Не далее как вчера, в Александровском парке Пушкина. С лыжами и палками..
Да там...ну, мы-то хоть на лыжах! А сколько просто с палками , т.е. с холодным оружием туда-сюда по дорожкам стремилось .
В "одном направлении".
А уж сколько "несознательных граждан" пришло на несанкционированное ...катание на ватрушках с детьми...у..у..у.у.

А уж что творят граждане в Бабболовском парке - судам не осудить!!!
Там -сотни "бунтовщиков" движутся в одном направлении. Ибо их там и есть...одно.По правой лыжне -туда, по левой - обратно.
Нет, есть отдельные, оч-чень агрессивные, которые "коньковым ходом" без лыжни. У них и палки длиннее.
Чо Пушкниский РУВД спит???
Пресечь!!
265048594
Подвальный ужасно боится Навального. Это прямая угроза его полной безнаказанности. Поэтому Навального посадят, хотя преступлений он не совершал.
260629651
Я до сих пор наивно полагал, что упорядоченное движение в одном направлении - это порядок, а беспорядочное, хаотичное движение - беспорядок. Оказывается, наоборот! Срочно пресмотреть все курсы физики в школах и в ВУЗах!!!
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