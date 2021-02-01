Суд в Петергофе оказался снисходителен к оппозиционерам. Их отпускают со штрафами

Петродворцовый районный суд к утру 1 февраля рассмотрел 32 материала на задержанных оппозиционеров и всех отпустил по домам. В остальных районах Петербурга идёт процесс регистрации.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, в Петергофе рассматривали материалы на 32 граждан, которые одновременно оказались в одном месте, двигались в одну сторону и тем самым нарушили общественный порядок. По административной статье без политического окраса предусмотрен арест, однако всех доставленных отпустили со штрафами на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.