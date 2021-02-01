Девушка — участница несанкционированной акции 31 января потеряла сознание в толпе в Адмиралтейском проезде. Ей оказали помощь сотрудники ОМОНа.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области 1 февраля, молодая женщина оказалась в толпе, которая побежала от ОМОНа в Адмиралтейском проезде. Её прижали к забору, после чего она потеряла сознание и упала на тротуар.
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области
Сотрудники ОМОНа оказали ей первую помощь, привели в чувство, перенесли в служебный автомобиль и отправили её в медицинское учреждение для получения квалифицированной помощи.
По последней информации «ОВД-Инфо», в Петербурге по итогам несанкционированной акции задержаны 1159 человек (данные на 23:45 30 января).
В отношении задержанных составлено более полутора тысяч протоколов.
Полную картину произошедших событий вы можете составить из нашего специального репортажа.