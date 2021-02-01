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Росгвардейцы в Петербурге оказали помощь девушке, которой стало плохо в толпе митингующих 31 января

Девушка — участница несанкционированной акции 31 января потеряла сознание в толпе в Адмиралтейском проезде. Ей оказали помощь сотрудники ОМОНа.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области 1 февраля, молодая женщина оказалась в толпе, которая побежала от ОМОНа в Адмиралтейском проезде. Её прижали к забору, после чего она потеряла сознание и упала на тротуар.

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области

Сотрудники ОМОНа оказали ей первую помощь, привели в чувство, перенесли в служебный автомобиль и отправили её в медицинское учреждение для получения квалифицированной помощи.

По последней информации «ОВД-Инфо», в Петербурге по итогам несанкционированной акции задержаны 1159 человек (данные на 23:45 30 января).

В отношении задержанных составлено более полутора тысяч протоколов.

Полную картину произошедших событий вы можете составить из нашего специального репортажа.

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Комментарии (5)

Alex000
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gencon
Где кончается мент, и начинается бандит? Например в 2009м, майор Евсюков при исполнении, в форме расстрелял кучу народу, а прапору в жемчуге дали срок за обзывательства митингующих. В 2020-м, в аналогичных ситуациях, надо было майору подставить голову, а прапору медаль дадут. Когда ваще можно бить полицейского, который мешает гулять??
262232801
побочка от наркоты, которой навальный накачивает детей?
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