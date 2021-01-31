FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -5
76.25р92.30р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

На акциях протеста нашлось место доброте. Силовики помогали горожанам

Среди накала страстей на несанкционированных акциях протеста 31 января происходило и нечто удивительное. Сотрудники силовых ведомств не только сдерживали и задерживали людей, но и помогали им.

Фотограф «Фонтанки» заметил, как на углу Невского проспекта и Большой Морской улицы в центре Петербурга сотрудник полиции перевёл через дорогу бабушку.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В Москве сотрудники полиции помогли перейти дорогу инвалиду и сопровождавшей его женщине, а омоновцы подняли колясочника на поверхность из подземного перехода. Видео опубликовал телеграм-канал РИА Новости.

В городах России 31 января прошли несанкционированные митинги против власти и в защиту оппозиционера Алексея Навального. По данным «ОВД Инфо» на 22:45, в целом по России задержан 5021 человек, в Москве — 1608, в Петербурге — 1122 человека. Есть пострадавшие. Дела задержанных в Петербурге уже начали рассматривать суды.

«Фонтанка» вела текстовую трансляцию в своём телеграм-канале. Полную картину произошедших событий вы можете составить из нашего сюжета.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (2)

chip1
Как в старом анекдоте: он построил много мостов, построил дома, но стоило 1 раз в...@л овцу и теперь никто не вспоминает его как великого строителя))
John1984
Красавец, ради Бабушки Невский перекрыл.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний