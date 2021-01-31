Среди накала страстей на несанкционированных акциях протеста 31 января происходило и нечто удивительное. Сотрудники силовых ведомств не только сдерживали и задерживали людей, но и помогали им.
Фотограф «Фонтанки» заметил, как на углу Невского проспекта и Большой Морской улицы в центре Петербурга сотрудник полиции перевёл через дорогу бабушку.
В Москве сотрудники полиции помогли перейти дорогу инвалиду и сопровождавшей его женщине, а омоновцы подняли колясочника на поверхность из подземного перехода. Видео опубликовал телеграм-канал РИА Новости.
В городах России 31 января прошли несанкционированные митинги против власти и в защиту оппозиционера Алексея Навального. По данным «ОВД Инфо» на 22:45, в целом по России задержан 5021 человек, в Москве — 1608, в Петербурге — 1122 человека. Есть пострадавшие. Дела задержанных в Петербурге уже начали рассматривать суды.
«Фонтанка» вела текстовую трансляцию в своём телеграм-канале. Полную картину произошедших событий вы можете составить из нашего сюжета.