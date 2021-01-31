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На КАД длинная пробка из-за массового ДТП с «перевёртышем»

Крупная пробка образовалась в восточной части КАД из-за массового ДТП во второй половине дня 31 января. Машины стоят в обе стороны.

Авария произошла между развязкой с Шафировским проспектом и поворотом на Колтуши. «Есть пострадавшие, приехали сотрудники ДПС и врачи скорой помощи», — сообщает читатель «Фонтанки» Павел. Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 16:20 на 42-м километре внутреннего кольца столкнулись два грузовых и два легковых автомобиля. Заняты первая и вторая полосы.

Фото: Читатель «Фонтанки» Павел

На фотографии Павла видно, что легковая машина перевернулась на крышу. Обстоятельства ДТП выясняются.

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