«ОВД-Инфо»: Число задержанных на акциях в России превысило 1000 человек

В разных городах России на несогласованных акциях протеста, по данным «ОВД-Инфо» на 13:30, задержали в общей сложности 1009 человек.
Больше всего задержанных, по информации портала, в Москве — 142 человека. На втором месте Владивосток, где люди вышли на лёд, а бойцы ОМОН долго не решались, — 113 человек. Затем идут Новосибирск, Красноярск, Пермь, Новокузнецк. В Петербурге «ОВД-Инфо» насчитал 26 задержанных.
Как передаёт ТАСС, в Иркутске и Красноярске задержаны несколько журналистов. При этом, по словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, ситуация в регионах остается спокойной.
В соцсетях показывают видеозаписи жёстких задержаний, проходит информация о пострадавших.
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