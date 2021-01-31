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«ОВД-Инфо»: Число задержанных на акциях в России превысило 1000 человек

В разных городах России на несогласованных акциях протеста, по данным «ОВД-Инфо» на 13:30, задержали в общей сложности 1009 человек.

Больше всего задержанных, по информации портала, в Москве — 142 человека. На втором месте Владивосток, где люди вышли на лёд, а бойцы ОМОН долго не решались, — 113 человек. Затем идут Новосибирск, Красноярск, Пермь, Новокузнецк. В Петербурге «ОВД-Инфо» насчитал 26 задержанных.

Как передаёт ТАСС, в Иркутске и Красноярске задержаны несколько журналистов. При этом, по словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, ситуация в регионах остается спокойной.

В соцсетях показывают видеозаписи жёстких задержаний, проходит информация о пострадавших.

Есть и митингующие за официальную власть: в Томске мужчина вышел с плакатом «В. В. Путин патриот России».

Подробную трансляцию событий, происходящих в Петербурге 31 января, смотрите в телеграм-канале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

1000 идиотов, надеюсь им впаяют сроки.
261188011
В вашем телеграм-канале фото с коптера сделано 23 января(людей было гораздо больше), а выдается за 30 января.
Не красиво врать!
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