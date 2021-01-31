«ОВД-Инфо»: Число задержанных на акциях в России превысило 1000 человек

В разных городах России на несогласованных акциях протеста, по данным «ОВД-Инфо» на 13:30, задержали в общей сложности 1009 человек.

Больше всего задержанных, по информации портала, в Москве — 142 человека. На втором месте Владивосток, где люди вышли на лёд, а бойцы ОМОН долго не решались, — 113 человек. Затем идут Новосибирск, Красноярск, Пермь, Новокузнецк. В Петербурге «ОВД-Инфо» насчитал 26 задержанных.