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В российских городах уже десятки задержанных на митингах, в Иркутске участницу госпитализировали

Фото: Артём Устюжанин / Е1.RU

Несогласованные акции в защиту Алексея Навального проходят 31 января в разных городах России. В Сибири и на Дальнем Востоке они уже в разгаре, много задержанных.

По данным «ОВД-Инфо», на 9:03 в 15 городах задержаны не менее 145 человек. В Москве, по данным Telegram-каналов, транслирующих видео с улиц, задержан уже как минимум один человек.

В Иркутске, когда задержанных грузили в городские автобусы, одной из участниц акции стало плохо. Её госпитализировали на карете Скорой помощи.

Митинги в Якутске проходят при 40-градусных морозах, в Томске — при -25 °C. Жители Владивостока вышли на лёд Японского моря и стали водить хороводы. Бойцы ОМОНа в тяжёлом обмундировании долго не решались последовать за людьми, но в итоге вышли.

Полиция Екатеринбурга сообщила о двух тысячах участников митинга в центре города. В Южно-Сахалинске на акцию протеста, похоже, вышел один человек, передают Telegram-каналы и СМИ.

Фото: Артём Устюжанин / Е1.RU

Подробную трансляцию событий, происходящих в Петербурге 31 января, смотрите в телеграм-канале «Фонтанки».

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Комментарии (6)

Guest1234
Интересно, во Владивостоке выстроились ли правоохранители "свиньей" перед выходом на лед?
sektor7
Несогласованная акция в Хабаровске, по данным краевого МВД, собрала 31 января 58 участников👌
Frank Costello
Жестче надо клоунов принимать! Ну или в приемниках проводить более твердую разъяснительную работу! Как в Беларуссии! Чтоб до печенок дошло каждое слово и прочего их ливера! Чтоб выходили из спецприемников со слезами на глазах и просились к маме!
Так победим!
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