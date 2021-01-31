Несогласованные акции в защиту Алексея Навального проходят 31 января в разных городах России. В Сибири и на Дальнем Востоке они уже в разгаре, много задержанных.

По данным «ОВД-Инфо», на 9:03 в 15 городах задержаны не менее 145 человек. В Москве, по данным Telegram-каналов, транслирующих видео с улиц, задержан уже как минимум один человек.

В Иркутске, когда задержанных грузили в городские автобусы, одной из участниц акции стало плохо. Её госпитализировали на карете Скорой помощи.



Митинги в Якутске проходят при 40-градусных морозах, в Томске — при -25 °C. Жители Владивостока вышли на лёд Японского моря и стали водить хороводы. Бойцы ОМОНа в тяжёлом обмундировании долго не решались последовать за людьми, но в итоге вышли.