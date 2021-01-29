Фото: 47news

Следственный комитет Ленинградской области 29 января возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после смерти 22-летней Ксении Шеренговской. Тело девушки пять дней назад нашли под окнами одного из домов на Шоссе Лаврики в Мурино. Подозреваемый — её 24-летний бойфренд Алексей Павловский.

Молодые люди вместе возвращались домой в ночь на 25 января. В объектив камер видеонаблюдения попала их последняя ссора и избиение. На кадрах мужчина пинает свою возлюбленную в спину. Девушка падает, ударяется лицом об угол металлической стойки. На 13 этаже он выходит, а девушка пытается уехать, но парень выдёргивает подругу из лифта. На часах 3:00 ночи.

В 3:43 Алексей снова возвращается в лифт. В это время Ксения уже лежит под окнами дома. 47news пообщались с соседкой, которая видела ссору влюблённых на балконе, а также с крёстным погибшей. Кроме того, журналистам удалось пообщаться с самим Павловским. После случившегося он уехал в Иваново, откуда родом. Он рассказал, что в ту ночь Ксения попросила забрать её из гостей.

47news

— Они там пили. Она стала ревновать — мы поругались. Она и раньше ревновала. На улице начала драться, а перед лифтом я хотел ей с ноги наподдать по ж...

— А в лифте?

— Она начала меня бить, я хотел ударить её в плечо, но она увернулась и попал…

— Что происходило в квартире?

— Продолжали ругаться, но я её больше не трогал, не трогал. Успокоил и пошёл в ванную умыться. Слышу, как дверь на балкон открылась, створка сильно ударила. Я выскочил, она на перилах балкона молча сидит. Я к ней, секунды две-три, успел схватить за майку, но она упала. Тоже молча.

— Сколько расстояние от ванной до окна?

— Метра четыре-пять, — неуверенно ответил Алексей.



— Что дальше?

— Я выбежал, спустился в лифте, ничего толком не помню. Она лежит, глаза не двигаются, выдох только один и всё. Потом сидел рядом, затем поднялся в квартиру, собрал вещи и ушёл. Боялся, что родители её приедут. Уехал в Петербург, а потом в Иваново. Сейчас следователь вызывает, я ещё в Иваново.

— Часто били?

— Нет, что вы. У нас было всё хорошо, очень хорошо. Мы практически не расставались.

28 января Ксению похоронили на кладбище в деревне Вассакара Кингисеппского района.

Ксения Шеренговская; фото — соцсети Ксения Шеренговская; фото — соцсети