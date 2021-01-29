Петербургский банкир Андрей Исаев опроверг появившиеся в российских СМИ 29 января сообщения о своем задержании, которые распространялись топ-менеджерами Альфа-банка.
«Считаю, что информация, опубликованная сегодня в СМИ, — это очередной «вброс», цель которого — оказать влияние на правоохранительные органы Российской Федерации и общественное мнение в корпоративных спорах, которые длятся уже без малого 8 лет — начиная с конфликта между мной и Олегом Шигаевым, а также структурами Альфа-банка», — передал Андрей Исаев через своего адвоката.
В качестве доказательства своей свободы банкир предоставил фотографию со свежей статьей о своем задержании и заявил, что находится сейчас у себя дома во Франции.
Адвокаты Исаева уточнили, что 23 декабря с ним действительно встречались представители французских правоохранительных органов. По их версии, суть беседы заключалась в уточнении факта того, что он находится на территории Франции. Такая информация затем была передана ими по линии Интерпола в Россию. Однако процедуры задержания при этом не было, настаивают представители банкира, и Андрей Исаев все время находился на свободе.
Сообщения о том, что в конце декабря Андрей Исаев был задержан «по линии Интерпола», появились в СМИ в пятницу утром со ссылкой на заявления зампредправления Альфа-банка Владимира Сенина. В ответ на запрос «Фонтанки» в банке предоставили копию переписки между сотрудниками ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в которой говорится о задержании Андрея Исаева 23 декабря.
«Информация о задержании Исаева в декабре получена нашими адвокатами. В качестве подтверждения мы располагаем письмом, в котором говорится о факте задержания Исаева 23 декабря 2020 г. По всем вопросам, связанным с задержанием и текущим состоянием дела, мы рекомендуем обратиться в МВД и прокуратуру, — ответили в пресс-службе Альфа-банка в ответ на просьбу «Фонтанки» прокомментировать произошедшее. — В настоящее время мы не располагаем исчерпывающей информацией о действиях французских правоохранительных органов в отношении Исаева». Откуда в распоряжении банкиров оказалась переписка петербургских сотрудников ГУ МВД и Интерпола, касающаяся их оппонента в судебных спорах, в Альфа-банке отвечать не стали.