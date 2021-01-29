«Считаю, что информация, опубликованная сегодня в СМИ, — это очередной «вброс», цель которого — оказать влияние на правоохранительные органы Российской Федерации и общественное мнение в корпоративных спорах, которые длятся уже без малого 8 лет — начиная с конфликта между мной и Олегом Шигаевым, а также структурами Альфа-банка», — передал Андрей Исаев через своего адвоката.

В качестве доказательства своей свободы банкир предоставил фотографию со свежей статьей о своем задержании и заявил, что находится сейчас у себя дома во Франции.

Адвокаты Исаева уточнили, что 23 декабря с ним действительно встречались представители французских правоохранительных органов. По их версии, суть беседы заключалась в уточнении факта того, что он находится на территории Франции. Такая информация затем была передана ими по линии Интерпола в Россию. Однако процедуры задержания при этом не было, настаивают представители банкира, и Андрей Исаев все время находился на свободе.