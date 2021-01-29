В Альфа-банке заявили о задержании во Франции петербургского банкира Андрея Исаева

Бывшего совладельца Балтийского банка и основателя «Петербургского агентства недвижимости» (АО «ПАН») Андрея Исаева задержали во Франции по делу о мошенничестве, сообщает 29 января РБК, ссылаясь на зампредправления Альфа-банка Владимира Сенина.
По данным издания, задержание произошло ещё 23 декабря 2020 года. В розыск предприниматель был объявлен в 2019 году, его подозревают в преступлении, описанном в
Серьезные финансовые претензии к Исаеву предъявляли две ранее близкие к бизнесмену структуры. Балтийский банк (который теперь входит в банковскую группу Альфа-банка) отсудил у бывшего совладельца 985 млн рублей. Структуры «Петербургского агентства недвижимости» предъявили предпринимателю требования по непогашенным займам разных лет на общую сумму почти 1,5 млрд рублей. Общий размер финансовых претензий к нему со стороны различных структур — 2,5 млрд рублей. Конкретно по делу, по которому его обвинили в розыск, размер претензий оценивается в 500 млн рублей. Его собственное состояние прежде оценивали в 21,08 млрд рублей.
В 2012 году между собственниками банка (Исаевым и Шигаевым) разыгрался конфликт из-за вопроса о контроле над помещениями в Петербурге. Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве сначала в отношении Шигаева (2015 год), а затем и Исаева (2016 год). По сообщению РБК, пресс-служба Альфа-банка считает, что до 2020 года Исаев продолжал контролировать АО «ПАН» и компанию «Зингер», имеющие договоры субаренды с аффилированными компаниями. Сам Исаев в разговорах с «Фонтанкой» отрицал свою связь с ними.