В Альфа-банке заявили о задержании во Франции петербургского банкира Андрея Исаева

Бывшего совладельца Балтийского банка и основателя «Петербургского агентства недвижимости» (АО «ПАН») Андрея Исаева задержали во Франции по делу о мошенничестве, сообщает 29 января РБК, ссылаясь на зампредправления Альфа-банка Владимира Сенина.



По данным издания, задержание произошло ещё 23 декабря 2020 года. В розыск предприниматель был объявлен в 2019 году, его подозревают в преступлении, описанном в ст. 195, ч. 4 , УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.



Серьезные финансовые претензии к Исаеву предъявляли две ранее близкие к бизнесмену структуры. Балтийский банк (который теперь входит в банковскую группу Альфа-банка) отсудил у бывшего совладельца 985 млн рублей. Структуры «Петербургского агентства недвижимости» предъявили предпринимателю требования по непогашенным займам разных лет на общую сумму почти 1,5 млрд рублей. Общий размер финансовых претензий к нему со стороны различных структур — 2,5 млрд рублей. Конкретно по делу, по которому его обвинили в розыск, размер претензий оценивается в 500 млн рублей. Его собственное состояние прежде оценивали в 21,08 млрд рублей.

