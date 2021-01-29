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Вузы Петербурга возвращают студентов в аудитории. Весенний семестр начнётся в смешанном формате

Вузы Петербурга начнут весенний семестр в смешанном формате, предполагающем как онлайн-занятия, так и лекции в аудиториях. Об этом «Фонтанке» сообщил председатель совета ректоров Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов 29 января.

Предложение о возвращении к традиционному формату обучения в вузах озвучил глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании с Российским союзом ректоров. «Министр предложил начать весенний семестр не в очном, а правильнее сказать — в смешанном формате, когда есть компоненты очного обучения и онлайн-занятий. Соотношение этих форматов в каждом регионе и вузе выбирают исходя из рекомендаций Роспотребнадзора», — уточнил Демидов.

В Петербурге нет ограничений по смешанному формату обучения. По информации комитета по науке Смольного, более 15 университетов в Северной столице уже издали соответствующие приказы.

Минобрнауки разрешило подведомственным вузам вернуться к очному обучению. Университеты сами принимают решения с учётом эпидситуации в регионе.

© Фонтанка.Ру

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