Вузы Петербурга возвращают студентов в аудитории. Весенний семестр начнётся в смешанном формате

Вузы Петербурга начнут весенний семестр в смешанном формате, предполагающем как онлайн-занятия, так и лекции в аудиториях. Об этом «Фонтанке» сообщил председатель совета ректоров Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов 29 января.



Предложение о возвращении к традиционному формату обучения в вузах озвучил глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании с Российским союзом ректоров. «Министр предложил начать весенний семестр не в очном, а правильнее сказать — в смешанном формате, когда есть компоненты очного обучения и онлайн-занятий. Соотношение этих форматов в каждом регионе и вузе выбирают исходя из рекомендаций Роспотребнадзора», — уточнил Демидов.

