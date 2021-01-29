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Минобрнауки разрешило студентам вернуться в аудитории. Окончательное решение за регионами

Министр науки Валерий Фальков велел студентам с 7 февраля возвращаться к очному обучению, но с оглядкой на региональные власти и Роспотребнадзор.

Документ за подписью министра 29 января цитирует ТАСС. Возвращение к очной форме будет сопровождаться стандартными коронавирусными мерами — измерение температуры на входе, обязательные маски, санитарная обработка помещений. Требования надо соблюдать «исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции».

Распоряжение напрямую касается только подведомственных Минобрнауки вузов, остальным рекомендовано к нему прислушаться.

В Москве и Петербурге институты, университеты и академии отправили на дистанционное обучение 13 ноября прошлого года.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

Человек-и-Каяк
Привили бы сначала преподавателей и студентов (хотя бы часть) перед тем, как в аудитории возвращаться в полном объеме. Эх, Россия...
Valer_Kulik
У меня половина людей вокруг болеет, какие послабления вообще?
Ланима
В.Н.Фальков сказал действовать в зависимости от ситуации в регионе. В СПб эпидемиологическая ситуация самая худшая по стране (это касается и смертности, и роста заражений). Т.е по-хорошему, надо было бы продлить дистанционку.

Но понимаю, что студенты устали от полного дистанта, поэтому в данном случае оптимален смешанный формат, когда часть занятий очно, часть на ДО. И доля очного формата меняется в зависимости от ситуации в регионе. Решение о том, какая доля занятий будет проводиться очно, а какая онлайн, отдана на откуп ректорам. И это неверно, этот момент должен решаться централизованно. Потоковые лекции, когда в одной аудитории собирается несколько групп, должны быть онлайн. Все остальное по решению ректора. Иначе будет ситуация , как в Горном институте (СПб) и Бауманка (Москва), когда все виды занятий, включая лекции, проводились очно. Уверена, если бы такое решение было принято в сентябре, мы бы не имели в декабре то, что имели.
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