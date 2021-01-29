Минобрнауки разрешило студентам вернуться в аудитории. Окончательное решение за регионами

Министр науки Валерий Фальков велел студентам с 7 февраля возвращаться к очному обучению, но с оглядкой на региональные власти и Роспотребнадзор.
Документ за подписью министра 29 января цитирует ТАСС. Возвращение к очной форме будет сопровождаться стандартными коронавирусными мерами — измерение температуры на входе, обязательные маски, санитарная обработка помещений. Требования надо соблюдать «исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции».
Распоряжение напрямую касается только подведомственных Минобрнауки вузов, остальным рекомендовано к нему прислушаться.
В Москве и Петербурге институты, университеты и академии отправили на дистанционное обучение 13 ноября прошлого года.