Жительницу Луги Маргариту Юдину, которая во время акции протеста получила от полицейского удар ногой в живот, выписали из Елизаветинской больницы в Петербурге после повторной госпитализации. Об этом 29 января сообщает проект «Команда 29».



«Сегодня, 29 января, Маргариту Юдину выписали из Елизаветинской больницы, куда она была госпитализирована в ночь с 26 на 27 января. Ее состояние стабильно, круглосуточного наблюдения в стационаре за ней не требуется. Она будет проходить амбулаторное лечение. Сейчас дети Маргариты находятся в безопасном месте с матерью, в том числе несовершеннолетняя дочь», — рассказал адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов.

