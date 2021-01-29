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Пострадавшую от ноги полицейского выписали из больницы. Адвокаты Юдиной утверждают, что за ней приставлен «хвост»

Жительницу Луги Маргариту Юдину, которая во время акции протеста получила от полицейского удар ногой в живот, выписали из Елизаветинской больницы в Петербурге после повторной госпитализации. Об этом 29 января сообщает проект «Команда 29».

«Сегодня, 29 января, Маргариту Юдину выписали из Елизаветинской больницы, куда она была госпитализирована в ночь с 26 на 27 января. Ее состояние стабильно, круглосуточного наблюдения в стационаре за ней не требуется. Она будет проходить амбулаторное лечение. Сейчас дети Маргариты находятся в безопасном месте с матерью, в том числе несовершеннолетняя дочь», — рассказал адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов.

Представители проекта утверждают, что за машиной, на которой Юдина и адвокат покинули медучреждение, следовала процессия из автомобилей наружного наблюдения.

Во время акции протеста 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального женщина вступилась за задержанного юношу и получила от полицейского удар ногой в живот. При падении она ударилась головой.

Она была госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, приняла извинения от полиции, однако затем сменила миролюбивый настрой. Повторно Юдину госпитализировали вечером 26 января. Перед этим она встретилась с юристами «Команды 29».

Фото: Команда 29

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Комментарии (28)

Кирилл Скаринов
Как всегда все на ней деньгу поднимают. То что она типичная провокаторша - то всем всеравно. Провокация для неё удалась! Дадут ей навальнята денег или нет не уже неважно ))) так как теперь ей лохи кредиты закрыли - прибыль то налицо ))). А там ей еще и откуда-нибудь отжать получится )))))
Vik54
По моему правозащитники просто нагнетают страсти.
SanNik
Хвост?
номера и марки подозрительных машин в студию.
Думаю, найдется много желающих узнать что это за авто и на кого оформлены - и что они делают в том месте.
Ну и фото желательно с лицами водителей и пассажиров.
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