Половина мусора в России — это пластиковые упаковки. Решать проблему думают с помощью раздельного сбора и ответственности производителей

Из всего, что было выброшено россиянами в 2020 году, половину составил пластик. В основном это упаковки из-под продуктов.
О доле пластика среди мусора 29 января рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко во время рабочей поездки в Челябинскую область. Она отметила, что задача на ближайшие десять лет — сократить долю выброшенной на полигоны пластмассы минимум в два раза. «Способы сокращения мусора в земле разные, первое, с чего мы должны начинать, — это раздельный сбор мусора и снижение [объёма] упаковки», — цитирует Абрамченко ТАСС.
По её словам, решить эту задачу можно двумя способами — не покупать продукты в пластиковых бутылках, тем самым стимулируя производителей выбирать другую тару, и выбрасывать упаковки отдельно от остального мусора.
«Мы должны с учётом экологических нормативов и экологических технологий работать именно таким образом — они могут быть источниками для производства техногрунтов — подложки, в том числе для автомобильных дорог», — предложила Абрамченко вариант использования переработанного сырья.