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Половина мусора в России — это пластиковые упаковки. Решать проблему думают с помощью раздельного сбора и ответственности производителей

Из всего, что было выброшено россиянами в 2020 году, половину составил пластик. В основном это упаковки из-под продуктов.

О доле пластика среди мусора 29 января рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко во время рабочей поездки в Челябинскую область. Она отметила, что задача на ближайшие десять лет — сократить долю выброшенной на полигоны пластмассы минимум в два раза. «Способы сокращения мусора в земле разные, первое, с чего мы должны начинать, — это раздельный сбор мусора и снижение [объёма] упаковки», — цитирует Абрамченко ТАСС.

По её словам, решить эту задачу можно двумя способами — не покупать продукты в пластиковых бутылках, тем самым стимулируя производителей выбирать другую тару, и выбрасывать упаковки отдельно от остального мусора.

«Мы должны с учётом экологических нормативов и экологических технологий работать именно таким образом — они могут быть источниками для производства техногрунтов — подложки, в том числе для автомобильных дорог», — предложила Абрамченко вариант использования переработанного сырья.

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Комментарии (16)

footballer13
И это несёт "вице-премьер".
Не надо просить нас меньше покупать в пластике! Надо стимулировать производителя меньше в пластике производить! Причём именно стимулировать, а не действовать ограничительно-запретительными мерами.
И про раздельный сбор мусора не надо рассказывать, надо запускать современные полигоны, которым это было бы выгодно, в том числе, опять же, за счёт стимулирующих государственных мер.
smith1
Половина "мусоров" в России — это пластиковые стаканчики)))
kurilopitek
всё, за что берутся чиновники по фамилии Абрамченко, Мутко, Мурашко и прочая Литвинчуки, оборачивается для нас разного рода гадостью, в данном случае - создадут ещё какого-нибудь регионального оператора, появится новый квиток на оплату услуг по типу капремонта, деньги с населения возьмут, а пакеты и мусор, особенно в праздники, будет летать повсюду. Раздельный сбор не решит проблему, кто, когда и как будет пластик перерабатывать? Осенью позапрошлого года был на Хоккайдо, для мусора стоит 4 контейнера: пластик, мусор горит, мусор не горит, банки из под пива. Сгорающий мусор сжигают, горячая вода от этого идёт в дома, а зимой на обогрев дороги, участок, где подъём, а Абрамченки Америку открыли - раздельный сбор и ответственность производителей.
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