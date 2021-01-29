Половина мусора в России — это пластиковые упаковки. Решать проблему думают с помощью раздельного сбора и ответственности производителей

Из всего, что было выброшено россиянами в 2020 году, половину составил пластик. В основном это упаковки из-под продуктов.

О доле пластика среди мусора 29 января рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко во время рабочей поездки в Челябинскую область. Она отметила, что задача на ближайшие десять лет — сократить долю выброшенной на полигоны пластмассы минимум в два раза. «Способы сокращения мусора в земле разные, первое, с чего мы должны начинать, — это раздельный сбор мусора и снижение [объёма] упаковки», — цитирует Абрамченко ТАСС.