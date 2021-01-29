Житель Смоленска скончался во время треш-стрима. Автор блога вёл эфиры со спившимися пенсионерами

По информации смоленского портала, в квартиру, где вели трансляцию, ночью приехали врачи и сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили труп 60-летнего мужчины. Точную причину смерти установят после вскрытия тела.

Житель Смоленска умер во время треш-стрима 28 января. Смерть в прямом эфире увидели подписчики YouTube-канала, который прославился роликами с издевательствами над людьми.

Перед Новым годом в Совфеде предложили запретить треш-стримы. Триггером послужила смерть девушки блогера Стаса Решетникова в прямом эфире.

Смерть подруги Стаса наступила 2 декабря. Мёртвую Валю подписчики Стаса Reeflay наблюдали около двух часов. Её тело блогер вытащил из коридора и погрузил на диван. Он пытался привести её в чувство, затем рыдал и просил подписчиков вызвать медиков. Многие думали, что это пранк, пока приехавшие сотрудники скорой помощи не констатировали смерть. Всё это время труп находился под прицелом веб-камеры. При доставлении в полицию блогер предположил, что Валентина умерла от передозировки наркотиков. 4 декабря суд арестовал стримера на 2 месяца, его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Погибшая часто участвовала в стримах Reeflay. Молодой человек над ней издевался — поливал лицо перцовой смесью, а в одном из эфиров она во время ссоры угрожала ему ножом. Во время стримов случались и другие происшествия — в прошлом году, например, блогера самого избили, пока шла трансляция.