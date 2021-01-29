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Житель Смоленска скончался во время треш-стрима. Автор блога вёл эфиры со спившимися пенсионерами

Житель Смоленска умер во время треш-стрима 28 января. Смерть в прямом эфире увидели подписчики YouTube-канала, который прославился роликами с издевательствами над людьми.

Автор стримов усаживал перед камерой спившихся пенсионеров, которым зрители отправляли деньги на новую порцию алкоголя, пишет портал Smolnarod.ru.

По информации смоленского портала, в квартиру, где вели трансляцию, ночью приехали врачи и сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили труп 60-летнего мужчины. Точную причину смерти установят после вскрытия тела.

Перед Новым годом в Совфеде предложили запретить треш-стримы. Триггером послужила смерть девушки блогера Стаса Решетникова в прямом эфире.

Смерть подруги Стаса наступила 2 декабря. Мёртвую Валю подписчики Стаса Reeflay наблюдали около двух часов. Её тело блогер вытащил из коридора и погрузил на диван. Он пытался привести её в чувство, затем рыдал и просил подписчиков вызвать медиков. Многие думали, что это пранк, пока приехавшие сотрудники скорой помощи не констатировали смерть. Всё это время труп находился под прицелом веб-камеры. При доставлении в полицию блогер предположил, что Валентина умерла от передозировки наркотиков. 4 декабря суд арестовал стримера на 2 месяца, его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Погибшая часто участвовала в стримах Reeflay. Молодой человек над ней издевался — поливал лицо перцовой смесью, а в одном из эфиров она во время ссоры угрожала ему ножом. Во время стримов случались и другие происшествия — в прошлом году, например, блогера самого избили, пока шла трансляция.

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Комментарии (5)

Мужской Взгляд
Всё это видеоблогерство плохо кончится.
hal9000
Неправильно..надо не треш стримы запрещать...а привлекать идеолога создателя..здесь я думаю если пристрастно поговорить с этим Евгением то у него и была цель вот таких финалов для своих стримов..по большому счету у него конечная цель была именно убийство...эту статью ему и вешать...
nuga
и это тиктовская аудитория вздумала учить морали власть? митиновать? надеюсь всех установят и посадят,которые участвовали по ту сторону монитора
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