Экс-руководитель комитета по туризму Панкевич возглавит Музей Суворова

Новым директором Музея Суворова станет Евгений Панкевич. Эту информацию подтвердил источник «Фонтанки». Собеседник издания добавил, что назначение согласовано с губернатором Александром Бегловым лично.
По информации «Фонтанки», ходатайствовал о назначении Панкевича экс-руководитель Музея Суворова Владимир Гронский. На прошлой неделе его назначили новым директором Российской национальной библиотеки.
Напомним, что ранее Евгений Панкевич (сын экс-главы Горизбиркома) руководил комитетом по туризму и Городским туристско-информационным бюро. Перед тем как заняться этой тематикой, Панкевич был заместителем директора Музея Суворова по развитию и советником главы администрации Центрального района.
В последнее время Панкевич занимал пост директора ГКУ «Пискаревское мемориальное кладбище».