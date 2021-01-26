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Экс-руководитель комитета по туризму Панкевич возглавит Музей Суворова

Новым директором Музея Суворова станет Евгений Панкевич. Эту информацию подтвердил источник «Фонтанки». Собеседник издания добавил, что назначение согласовано с губернатором Александром Бегловым лично.

По информации «Фонтанки», ходатайствовал о назначении Панкевича экс-руководитель Музея Суворова Владимир Гронский. На прошлой неделе его назначили новым директором Российской национальной библиотеки.

Напомним, что ранее Евгений Панкевич (сын экс-главы Горизбиркома) руководил комитетом по туризму и Городским туристско-информационным бюро. Перед тем как заняться этой тематикой, Панкевич был заместителем директора Музея Суворова по развитию и советником главы администрации Центрального района.

В последнее время Панкевич занимал пост директора ГКУ «Пискаревское мемориальное кладбище».

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Комментарии (3)

latnik
Каждый чиновник пристраивает своих бездарных отпрысков поближе к бюджету, и не важно, что это за учреждение. Да и для дальнейшей карьеры важно: был, возглавлял и т.д. Результат не важен!
terry18
номенклатура...вчера заведовал пивным ларьком, сегодня - баней, завтра - институтом атомной энергии.
Таким всё равно чем заведовать, лишь бы были хороший кабинет, персональная машина и высокая зарплата.
265039973
Паскевич-младший ни на одной должности больше года не держится.
Пожалели бы музей…
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