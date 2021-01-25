FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
74.86р91.15р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниПремия «Фонтанки»Главные новости о COVID-19
8
Печать

В Петербурге скончался спортивный комментатор и режиссер Эрнест Серебренников

В Петербурге умер тележурналист, спортивный комментатор, режиссер трансляций Эрнест Серебренников. Об этом 25 января сообщили в городском комитете по спорту.

Ему было 84 года. В Смольном уточнили, что умер журналист «после непродолжительной болезни».

Эрнест Серебренников родился в мае 1936 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт. С 1957 года — внештатный сотрудник спортивной редакции Ленинградского телевидения. Позже был режиссером, главным режиссером, заместителем главного редактора и комментатором этой редакции. Работал на трансляциях Олимпиады-80. Награжден медалью «Ветеран труда».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

муматор
светлая память! Уходит эпоха.
Батарейкин
Замечательный был Человек.....
local_
Соболезнования родным. R.I.P.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний